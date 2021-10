Associations : après la crise sanitaire, il est urgent de "refaire du vivre-ensemble"

Les associations n'ont pas encore totalement tourné la page de l'épidémie de Covid. Dans l'ensemble, elles ont perdu des adhérents. La vie reprend, mais la crise sanitaire pèse encore sur les activités. Jean-Paul Destremont, président de la Fédération des familles rurales de la Moselle, et invité de France Bleu Lorraine ce mercredi, l'admet : "On a du mal à reprendre, les gens ont encore du mal à revenir."

Quand on a été isolé pendant 18 mois, on a du mal à reprendre contact avec les autres."

Selon lui, les bénévoles, eux, sont bien présents, "comme ils l'ont été pendant toute la crise sanitaire, et ils ont envie de revenir." Mais sur certaines activités associatives locales, "le sport, les ateliers couture, notamment vis à vis des seniors, on a un peu de mal". Plusieurs explications à cela : premièrement, ce que l'on a appelé le syndrome de la cabane, le fait d'avoir peur de sortir et de voir du monde après avoir été longtemps coupés du monde. "Quand on a été isolé pendant 18 mois, et a fortiori, quand on est senior, isolé de sa famille, on a du mal à reprendre contact avec les autres. Et puis malgré tout, les gens ont encore un peu peur du Covid."

Les adhérents ont du mal à "payer plein pot" une activité qu'ils ne sont pas sûrs de pouvoir faire jusqu'au bout

Pour les activités au long cours, la difficulté est financière : "les associations ont une cotisation annuelle, et redémarrer une activité au mois de septembre et payer plein pot, ce n'est pas simple", surtout quand on ne sait pas de quoi les prochains mois seront faits. Pour y remédier, la Fédération "a fait le choix de diminuer de deux-tiers sa demande de participation à la cotisation locale." Mais les associations, elles aussi, ont souffert financièrement de la crise sanitaire : "elles ont eu des charges fixes, et elles n'ont pas eu de rentrée d'argent".

Les gestes barrières "respectés" dans les manifestations grand public

De l'espoir, toutefois, pour les manifestations grand public : "là, par contre, on retrouve du monde, souligne Jean-Paul Destremont, qui note aussi que le pass sanitaire n'est pas un obstacle : "les gens qui veulent venir viennent avec le pass, ça ne pose aucune difficulté, à une ou deux exceptions près." Et le président a un message : "nos salariés, nos bénévoles font respecter les gestes barrières. Dans les manifestations, les gens se sentent en sécurité. Refaisons du vivre-ensemble, c'est ça le plus important !"