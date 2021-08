Assomption : à Pontmain, des célébrations en extérieur et sans pass sanitaire

C'est une organisation inédite pour l'Assomption à Pontmain ce dimanche 15 août : l'ensemble des célébrations se fait exceptionnellement en extérieur, sur le parvis de la basilique. Même si les cérémonies cultuelles dans les édifices religieux ne sont pas soumises au pass sanitaire, le recteur du sanctuaire a préféré jouer la sécurité, pour éviter tout risque de cluster.

Pas de messe dans la basilique

D'ordinaire, seule la grande messe matinale se fait en extérieur. Cette fois, au vu du contexte sanitaire, c'est l'ensemble des cérémonies qui s'y tiennent, y compris la prière du chapelet, les vêpres et la procession mariale dans l'après-midi. "On a _vite compris qu'il serait impossible de faire quoi que ce soit dans la basilique_, explique le recteur du sanctuaire Renaud Saliba. Déjà en temps normal, tout le monde ne rentre pas dans la basilique et des pèlerins suivent les cérémonies depuis le parvis. On a une esplanade très grande, on ne se fait pas de souci."

C'est une autre ambiance d'être dans la basilique, il y a plus de ferveur. Mais cette année, c'est hors de question.

Pour limiter d'autant plus les risques de contaminations de coronavirus, le masque est obligatoire pendant toute la durée des cérémonies en extérieur. S'il n'y a pas de barrières ou de filtrage prévus, les fidèles sont invités à garder une distance d'un mètre avec les autres groupes. Des chaises et des bancs sont également prévus pour ceux qui ne pourraient pas rester debout. La basilique reste accessible uniquement pour la prière individuelle.

Année jubilaire

Malgré le contexte sanitaire, jusqu'à 3.000 pèlerins sont attendus, comme d'habitude, car c'est une année jubilaire : il y a 150 ans, en 1871, la Vierge Marie serait apparue dans le sanctuaire. "On a invité largement les pèlerins à venir, indique Renaud Saliba._Le pape François nous a autorisé à placer une porte sainte_. Je pense que les gens vont profiter de ce 15 août pour la passer, en venant à Pontmain."

De quoi ravir le recteur du sanctuaire. "L'an dernier, on avait dissuadé les gens de venir car on avait une jauge de 300 places dans la basilique, explique Renaud Saliba. C'est une joie de pouvoir dire aux gens de venir à Pontmain."