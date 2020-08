Pontmain : la messe en plein air du 15 août annulée, les commerces en danger

C'est une des deux journées essentielles à Pontmain : le 15 août, plus de 3.000 personnes se pressent d'ordinaire devant la basilique pour célébrer l'Assomption, dans ce village de 800 habitants où la Vierge Marie serait apparue en 1871. Un rassemblement interdit cette année par le préfet de la Mayenne pour des raisons sanitaires. Seuls les paroissiens seront cette fois accueillis à la messe, avec 200 personnes maximum à fois à l'intérieur. Pour les commerçants, l'impact économique est considérable.

Impact économique direct

Dans le restaurant de Céline Brunet, la salle du haut reste vide en ce début août : "d'ordinaire, c'est plein à cette période", souffle-t-elle. Le contexte sanitaire lui a déjà fait perdre 80% de l'activité en juillet. L'annulation du grand rassemblement du 15 août, c'est le coup de grâce : "notre établissement accueille environ 120 personnes ce jour-ci d'habitude, on tourne à deux services le midi. Là, _pour l'instant, on n'a qu'une dizaine de réservations_".

Dans ces conditions, impossible d'embaucher les deux extras prévus habituellement sur la journée. Dans la boulangerie sur le trottoir d'en face, l'organisation risque aussi d'être chamboulée "au dernier moment". "C'est l'inconnue totale, lance Nadège, la vendeuse. Je pense qu'on ne sera pas ouvert toute la journée comme on le faisait d'habitude, ça va être un jour férié classique". "Le 15 août, c'est notre deuxième journée la plus importante de l'année, confirme Madeleine qui gère la librairie-salon de thé. Si on la perd, c'est une perte très importante".

Sœur Marie se veut plus optimiste. "J'ai reçu les colis de marchandises hier pour préparer le 15 août car on vend bien les autres années, j'ai commandé beaucoup de statues de Notre-Dame de Pontmain pour l'occasion, explique-t-elle. Je suis un peu déçue, mais j'ai tout préparé pour que les gens puissent acheter sur le site internet et prier quand même. On peut s'adapter et il faut voir le positif".

La boutique de souvenirs religieux avait fait le plein en prévision du 15 août © Radio France - Morgane Heuclin-Reffait

Déception pour les fidèles

_"_Le 15 août, c'était une fête avant ! lance Marguerite à la sortie de la messe. C'est quand même triste de ne pas se rassembler pour l'Assomption de la Sainte Vierge". "C'est dommage que ce ne soit pas fêté avec du monde", ajoute Marie-Colombe, qui l'accompagne dans un pèlerinage marial. Christiane, une paroissienne, est "très triste" : "ça devait être en plein air, sur l'esplanade, on aurait pu se disperser , estime-t-elle. Le Puy du Fou accueille bien 5.000 personnes, d'autres cérémonies sont autorisées comme à Saint-Anne-d'Auray ! Je sais que le virus circule en Mayenne mais j'ai du mal à comprendre".

Patricia, la libraire, a aussi du mal à digérer cette interdiction : "le préfet ne veut pas qu'il y ait de rassemblement alors que c'est à l'extérieur, c'est dommage", regrette-t-elle. Selon le recteur de la basilique, Renaud Saliba, ce n'est pas la messe en soi mais les risques de regroupements ensuite lors des pique-niques et des processions qui ont justifié la décision de la préfecture. "Beaucoup de gens attendent le 15 août pour faire leur pèlerinage annuel à Pontmain, je comprends que ça va être très particulier pour eux de ne pas pouvoir venir devant la colonne de l'apparition, reconnait le recteur. Nous sommes _très tristes de cette situation mais c'est aussi pour la sécurité des pèlerins_".