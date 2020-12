Ce mardi, les règles de sorties et de visites s'allègent dans les maisons de retraite suite à la première phase de déconfinement. A l'Ehpad des roses d'argent, à Argent-sur-Sauldre, c'est le soulagement. Même si l'application du protocole désormais en vigueur soulève de nombreuses questions.

Assouplissement des règles dans les Ehpad : entre soulagement et questionnement à Argent-sur-Sauldre

A partir de ce mardi 15 décembre, la France passe en première phase de déconfinement. En conséquence, ne s'applique plus qu'un simple couvre feu de 20h à 6h du matin. Un assouplissement des règles de vie qui concerne également les EHPAD. Désormais, les pensionnaires vont pouvoir sortir plus facilement pour rendre visite à leurs proches et pourront également recevoir davantage.

"C'est vrai que c'est un soulagement pour nos résidents qui attendent les fêtes de fin d'années. C'est un moment festif à passer en famille" admet Robin Masse, directeur de l'EHPAD des roses d'argent, à Argent-sur-Sauldre. Mais le protocole prévoit qu'après chaque invitation en famille, le résident de retour dans son établissement devra s'isoler sept jours puis, à l'issue de l'isolement, se faire tester. Un processus lourd qui pourrait en décourager certains : "Nous avons déjà des appels de famille qui trouvent cela un peu démesuré. La plupart des résidents ne sortent que pour le repas du 25 décembre au midi. Etre ensuite isolé sept jours, c'est long" comprend le directeur.

Pourtant, l'Ehpad des roses d'argent a cherché à faciliter la vie des personnes à l'isolement : "Nous avons renforcé les équipes autour des résidents isolés pour leur permettre de mieux vivre cette période et éviter que cela ne les décourage de sortir".

La crainte des petits enfants

L'autre question soulevée cette année par le repas de Noël, est celle du nombre de convives autour de la table. "Il y a beaucoup de craintes de la part des petits enfants qui ne voudraient pas faire courir de risques aux résidents les plus âgés. Mais les résidents eux-mêmes attendent ces fêtes, après cette année compliquée. Ils ont envie d'être en famille". Un dilemme difficile à trancher pour les familles.

En attendant, l'EHPAD n'a pas renoncer à organiser des festivités pour la fin de l'année et maintient repas et spectacle dans une forme adaptée à l'épidémie de covid-19. L'établissement accueille 65 résidents et une cinquantaine d'agents. Il n'a pour l'heure à déplorer aucun cas de Covid parmi ses pensionnaires depuis le début de l'épidémie.