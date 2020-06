Assouplissement des visites en Ehpad : une Périgourdine ne pourra pas voir sa maman ce week-end

Stéphanie* est déçue et en colère. Elle ne pourra pas aller à la rencontre de sa maman âgée de 93 ans ce week-end alors que l'assouplissement des visites devaient être effectif. Elle aurait pu de nouveau rentrer dans la chambre de sa maman avec une autre personne.

La direction en aurait décidé autrement : "J'ai reçu une lettre qui dit : "Les visites seront réorganisées à la marge. En attendant, je maintiens l'organisation actuelle et j'élabore les nouvelles mesures qui seront mises en oeuvre la semaine prochaine. Après la fête des mères !"

Pour Stéphanie, c'est incompréhensible : "On en parle partout que les visites sont assouplies : la radio, les journaux. Mais on m'a dit non. Pourquoi, on nous dit on ouvre, alors que non ?" s'agace t-elle. "C'est dur quand même" poursuit-elle.

Moi j'allais la voir tous les jours ma mère ! - Stéphanie

La Périgourdine n'accepte pas cette décision d'autant qu'elle voit tout le pays se déconfiner : "Qui sont les gens qui ne sont pas encore déconfinés? Les résidents des Ehpad. Dans la résidence, il n'y a pourtant eu aucun cas de Covid !"

Ma maman a subi la guerre ! Elle aura tout subi ! - Stéphanie, au bord des larmes

*prénom d'emprunt