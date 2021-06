Assouplissement du port du masque en Haute-Vienne

Le port du masque n'est plus obligatoire dans les rues des communes de plus de 3.500 habitants en Haute-Vienne. Le préfet a signé un nouvel arrêté, qui entre en vigueur ce mercredi 9 juin. Une décision prise au regard de l'évolution favorable de la situation sanitaire, puisque le taux d'incidence sur le département était de 48,3 pour 100.000 habitants entre le 29 mai et le 4 juin.

Le masque reste obligatoire quand la fréquentation est importante

Ce nouvel arrêté précise que le masque reste quand même obligatoire sur les marchés, les brocantes, et toutes autres manifestations autorisées. Obligatoire aussi sur les parkings, à l'entrée des commerces, et à moins de 50 mètres des centres culturels et sportifs ou aux abords des établissements scolaires. Autrement dit, tous les lieux où la concentration de personnes est importante.

Dans un communiqué, le préfet de la Haute-Vienne, Seymour Morsy, précise qu'il reste vigilant et attentif à l'évolution du taux d'incidence et du taux d'occupation des lits (ndlr : 67 personnes hospitalisées au 7 juin, soit 42% de taux d'occupation*), et invite la population à respecter les gestes barrière et à porter le masque dès que nécessaire. En cas de nouvelle augmentation, de nouvelles mesures seront prises.

* Source : Covid Tracker