Assurance chômage, dose de rappel, chèque énergie : ce qui change ce 1er décembre

Durcissement des règles de l'assurance chômage, dose de rappel contre le Covid-19, chèque énergie et indemnité inflation... De nombreux changements entrent en vigueur à partir du 1er décembre 2021. France Bleu fait le point.

Durcissement des règles de l'assurance chômage

Ce 1er décembre est marqué par la mise en application de la réforme contestée de l'assurance chômage. Reportée plusieurs fois, les nouvelles règles s'appliquent à partir de mercredi. Pour ouvrir ses droits à l'indemnisation chômage, il faudra désormais avoir travaillé 6 mois au cours des 24 derniers mois, contre 4 actuellement. Cette mesure concerne les salariés dont le contrat prendra fin après le 1er décembre.

Autre nouveauté, l'indemnisation pour les "permittents", les personnes qui alternent entre chômage et activité, change. Auparavant, l'indemnisation était calculée en divisant les revenus par les seuls jours travaillés pendant la période de référence. La réforme initiale prévoyait que le salaire journalier de référence (le SJR, base de l'allocation) soit calculé en divisant les salaires perçus au cours des 24 mois précédant la situation de chômage, par l'ensemble des jours - travaillés ou non - entre le premier et le dernier jour d'emploi de cette période de 24 mois.

Mécaniquement, cela aurait baissé fortement le montant de l'allocation de ceux, souvent précaires, qui alternent contrats courts et chômage. Pour corriger le dispositif, un plancher garantissant une allocation minimale a été introduit. Selon une évaluation de l'Unédic réalisée au printemps, et pas caduque d'après l'organisme paritaire, jusque 1,15 million de personnes ouvrant des droits dans l'année suivant l'entrée en vigueur de la réforme toucheraient une allocation mensuelle plus faible (de 17% en moyenne), avec dans le même temps une "durée théorique d'indemnisation" allongée (14 mois en moyenne contre 11 avant la réforme).

Enfin, la dégressivité de l’allocation-chômage pour les personnes de moins de 57 ans dont le salaire dépassait 4.500 euros brut par mois interviendra désormais plus tôt : au bout du septième mois contre neuf actuellement. Les personnes concernées qui ouvrent leurs droits au chômage le 1er décembre verront donc leur indemnité diminuer à partir de juin 2022.

Dose de rappel et pass sanitaire

Pour les plus de 65 ans, le pass sanitaire des personnes n'ayant pas reçu d'injection depuis sept mois sera désactivé à partir du 15 décembre. Même date pour les personnes ayant été vaccinées avec le monodose Janssen, à la différence que la dose de rappel devra être effectuée dans un délai d'un mois. Une fois la dose de rappel réalisée, un nouveau QR code est délivré au bout de sept jours. Si les délais sont respectés, le QR code du précédent pass sanitaire reste valide pendant cette durée.

Pour les adultes de plus de 18 ans, la date butoir pour réaliser sa dose de rappel est fixée à partir 15 janvier afin de conserver son pass sanitaire dans un délai de sept mois après la dernière dose.

Le chèque énergie versé en décembre

Le chèque énergie d'un montant de 100 euros sera distribué entre le 13 et le 22 décembre dans les boîtes aux lettres des 5,8 millions de ménages concernés. Le gouvernement l'avait annoncé en septembre dernier afin de faire face à la flambée des prix de l'énergie.

Indemnité inflation de 100 euros et prime de Noël

Outre le chèque énergie, le gouvernement a également pris la décision de distribuer une indemnité aux ménages les plus modestes afin de compenser l'inflation. Les 38 millions de personnes qui gagnent moins de 2.000 euros par mois toucheront fin décembre une indemnité inflation défiscalisée d'un montant de 100 euros, comme l'avait annoncé le Premier ministre Jean Castex en octobre, dans le but de contrer la hausse des prix des carburants.

Les fonctionnaires, demandeurs d'emploi et étudiants boursiers toucheront cette indemnité en janvier, les retraités en février. Ce à quoi peut s'ajouter la prime de Noël, distribuée mi-décembre aux 2,5 millions de ménages bénéficiaires des minima sociaux. Cette prime est automatiquement versée par la CAF ou la MSA. En fonction de la composition du foyer, elle est de 152,45 euros pour une personnes seuls, 228,67 euros pour un couple ou un parent, 274,41 euros pour un foyer composé de trois personnes. Chaque enfant supplémentaire permet de toucher 60 euros en plus.

Pas de hausse du prix du gaz

Autre mesure prise par le gouvernement pour lutter contre la hausse des prix de l'énergie : un bouclier tarifaire pour geler les tarifs du gaz. Il n'y aura donc pas d'augmentation en décembre 2021 jusqu'en décembre 2022. Ce bouclier permettra aux Français de ne pas subir une hausse potentielle de 9,1%, selon la Commission de la régulation de l'énergie.