Assurance habitation : pour réduire les primes, un achat groupé est lancé par Familles de France et Selectra

Familles de France et Selectra s’associent pour obtenir le premier achat groupé national d’assurance habitation. En rassemblant un grand nombre de personnes, elles espèrent faire baisser la prime de cette assurance et négocier les meilleures garanties possibles. Un appel à participation est lancé.

Avec cette mobilisation pour un achat groupé national pour une assurance habitation, l'association Familles de France et Selectra, une société qui accompagne les consommateurs dans la gestion de leurs factures, n'en sont pas à leur coup d'essai. Elles ont déjà fait des achats groupés de mutuelle santé, d’électricité et de gaz. Cette fois, elles s'attaquent donc à l'assurance habitation.

Premier achat groupé national d'assurance habitation

Avec ce nouvel achat groupé, Famille de France et Selectra espèrent négocier une offre d’assurance habitation exclusive sur le marché grâce à la force du nombre. L'objectif est de réduire la prime de l'assurance habitation et de négocier les meilleures garanties possibles. Pour cela, il faut être nombreux. Famille de France et Selectra lancent donc un appel aux inscriptions.

Locataires, propriétaires : tout le monde est bienvenu

La participation à l’achat groupé est gratuite, sans engagement et se fait en ligne.

Locataires, propriétaires, propriétaires non occupant vivant en maison ou en appartement, en résidence principale ou secondaire, tout le monde peut s'inscrire. À travers cette opération innovante, Familles de France et Selectra cherchent à proposer des solutions habitation adaptées à tous les profils.

"Plus les participants seront nombreux, plus les conditions négociées pourront être intéressantes", rappellent les deux partenaires.

Comment cela va se passer ?

Il suffit de s'inscrire avant la fin du mois de janvier 2022 sur une page dédiée : https://selectra.info/assurance/achat-groupe-habitation/preinscription

Une fois les préinscriptions réunies, un appel d’offres sera envoyé aux assureurs. Selectra et Familles de France négocieront alors l’offre la plus intéressante possible.

Une fois l’offre lauréate sélectionnée, elle sera envoyée aux préinscrits, qui seront totalement libres de souscrire ou non.

Le but est de faire baisser le montant des primes

Cet achat groupé va permettre de négocier des remises sur les primes d’assurance pour les participants (mois offerts ou pourcentages de réduction) tout en leur garantissant la meilleure couverture selon leur profil, assure Familles de France. Les deux partenaires espèrent rassembler des milliers de participants pour cette opération inédite en France.

En 2020, précise Familles de France dans un communiqué, "le prix moyen d’une assurance habitation s’élevait aux alentours de 216 € par an pour un appartement et 372 € par an pour une maison. Entre 2008 et 2017, l'inflation a connu une hausse de 9 % alors que l'augmentation du prix de l'assurance habitation a fait un bond de 34 %. Cette tendance va certainement s’accentuer en 2022 suite à la multiplication et la gravité des évènements climatiques, qui dérèglent l’équilibre entre perception des cotisations et paiement des sinistres pour les assureurs".

Un accompagnement sera proposé aux participants

Les deux partenaires proposent aussi à ceux qui rejoindront l’opération, d'être accompagnés pour mieux comprendre leur contrat, les garanties qui le composent ainsi que les remboursements auxquels ils ont droit en cas de sinistre.

Ils précisent qu'en assurance, chaque contrat est individuel, adapté aux besoins de chacun. Elle veut obtenir les meilleures garanties de remboursement, éliminer les garanties inutiles et adapter le contrat à son profil.