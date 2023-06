Assurance, téléphone, internet : qu'est-ce que la résiliation en "trois clics" qui entre en vigueur ce jeudi ?

Fini le temps passé avec le service client de votre opérateur téléphone, ou le temps des lettres recommandées à envoyer par La Poste ! À partir de ce jeudi 1er juin, résilier vos abonnements va être beaucoup plus simple. Les assurances doivent vous permettre de résilier "en trois clics" vos contrats d'assurance habitation ou automobile tout comme les entreprises qui proposent des abonnements internet ou de téléphonie. Elles ont également l'obligation de mettre en avant sur leur site un "bouton résiliation" visible. Un décret a été publié au Journal officiel . Les professionnels ont jusqu'au 1er septembre pour se mettre en conformité.

La fin du casse-tête pour résilier

À partir de ce jeudi, il sera obligatoire de pouvoir résilier tout type de contrats (téléphonie, internet, contrat de gaz, d'électricité, salle de sport, magazine, assurance, mutuelle) en quelques clics. Peu importe le mode de souscription, du moment qu'il est possible de s'abonner en ligne : "Si on peut s'engager en trois clics, on doit pouvoir se désengager en trois clics", expliquait Olivia Grégoire, ministre déléguée aux PME, en juillet 2022. La mesure s’applique aux contrats à venir, mais également aux contrats en cours à cette date, précise le décret , qui vise à mieux protéger les consommateurs. Cette disposition a pour objectif d’empêcher les entreprises de maintenir le consommateur "captif" et de l’empêcher de souscrire à une offre plus intéressante pour lui. Selon le ministère de l'Économie et des Finances, 40% des Français continuent de payer un abonnement qu'ils n'utilisent pas faute d'arriver à se désengager.

Ainsi, cette mesure "va faciliter la vie du consommateur, assure sur franceinfo Maxime de la Raudière, directeur général délégué de Selectra, un comparateur d'assurances, ça va être beaucoup plus simple que le système précédent puisque actuellement, il y a certaines assurances pour lesquelles il faut envoyer un email, voire un courrier papier suivant un modèle de lettre pour résilier son contrat".

Un "bouton résiliation" visible

Techniquement, comment cela va fonctionner ? Les professionnels sont censés installer sur leur site un "bouton résiliation" bien repérable. La mention "Résilier votre contrat" doit apparaitre, ou une formule similaire "dénuée d'ambiguïté, affichée en caractères lisibles" peut-on lire dans le décret.

D'après Maxime de la Raudière, en ce qui concerne les assurances, il faudra remplir "vos informations comme le nom et le prénom de l'assuré ou, dans le cas d'une entreprise, la raison sociale ou la dénomination sociale", détaille-t-il. Il faudra également renseigner "votre moyen de contact, donc le numéro de téléphone ou email du client, la référence du contrat concerné, le motif de la résiliation et la date de l'événement donnant lieu à la résiliation" poursuit Maxime de la Raudière.

Le décret précise que la procédure de résiliation doit indiquer si une indemnité doit être payée ou si un délai de préavis doit être respecté. En cas de désabonnement à un contrat de téléphonie, les consommateurs ne seront pas forcés de payer les frais de résiliation anticipée s'ils sont en "situation de surendettement [...] de licenciement pour un contrat de travail à durée indéterminée, de force majeure, ou de déménagement à l'étranger".

Pour veiller à la bonne application de ce décret par les professionnels, les services de la DGCCRF (Direction générale de la Concurrence, de la Consommation et de la Répression des fraudes) vont être mobilisés. Les entreprises ont jusqu’au 1er septembre pour se mettre en conformité.