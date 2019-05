Atelier d'écriture à la plume : rencontre intergénérationnelle entre écoliers et résidents d'un Ehpad à Châteauroux

Chaque année, les élèves de CE2 de l'école Buffon à Châteauroux rendent visite aux résidents de l'Ehpad Saint-Jean. Au total, six rencontres au total sont organisées dans l'année, comme un atelier d'écriture à la plume. Objectif : renforcer les liens intergénérationnels.

Châteauroux, France

La classe de Ce2 de l'école Buffon à Châteauroux connaît bien les résidents de l'Ehpad Saint-Jean, situé à quelques mètres de leur école. Six rencontres sont prévues dans l'année : les écoliers rendent visite aux personnes âgées pour des ateliers festifs, comme pour des jeux de société ou des décorations de Noël. L'année suivante, ce sont les nouveaux Ce2 qui les remplacent et ainsi de suite. Ces échanges intergénérationnels se poursuivent depuis plusieurs années, avec succès. Récemment, un atelier d'écriture à la plume était organisé à l'Ehpad Saint-Jean.

Transmission des savoirs

La dictée est lancée : une douzaine de résidents sont présents (soit la moitié de l'Ehpad Saint-Jean) et la classe de Ce2. Asna, 9 ans, s'applique sur son cahier, une plume à la main. Elle n'a pas l'habitude de ce stylo d'un autre temps mais elle parvient tout de même à écrire son prénom et la date. "J'ai pris mon porte-plume et je l'ai trempé dans le petit pot où il y a de l'encre. Il y en avait un peu trop alors j'ai épongé sur une feuille en papier", détaille l'écolière studieuse.

Sur une table derrière, Jeanne, 92 ans, se prête au jeu avec enthousiasme. "Autrefois, on écrivait à la plume, j'ai commencé à écrire à la plume, ce sont de bons souvenirs", sourit la vieille dame, entourée de deux enfants et d'une autre résidente.

Jeannine, 87 ans, et Jasin, 8 ans, ont fait connaissance lors de l'atelier d'écriture à la plume. © Radio France - Maïwenn Bordron

"C'est un super bon projet, ils sont très contents de venir, cela se voit, ils ont tous le sourire, ils créent vraiment une relation avec les papys et les mamies", se réjouit Camille Ladame, enseignante à l'école Buffon.

Les échanges sont hyper intéressants pour voir comment l'école était avant et voir les différences comme avec la plume.

Camille Ladame, enseignante à l'école Buffon à Châteauroux

Les enfants échangent avec les résidents de l'Ehpad et les aident, comme Jasin, avec Jeannine, assise à côté de lui. "Il est gentil comme tout", s'enthousiasme la résidente de 87 ans. Jasin a écrit sa dictée et a fait de même sur le cahier de Jeannine. "Je lui ai dit : essayez d'écrire un peu. Elle n'arrivait à bien écrire alors elle m'a demandé d'écrire la dictée", raconte l'écolier de 8 ans, le sourire aux lèvres.

La prochaine rencontre est prévue au mois de juin. Au programme : pique-nique, gymnastique et musique.