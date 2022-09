Atelier Verde, la marque éco-responsable de maroquinerie, organise son premier défilé au château de Linières

Des sacs de luxe fabriqués à partir de chambres à air de tracteurs recyclées ! Une idée verte et originale de deux jeunes Mayennais, Pauline Côme et Clément Leboullenger, originaires du village de La Chapelle-Rainsouin dans les Coëvrons. Ils ont ainsi créé leur propre marque de maroquinerie, Atelier Verde.

La styliste du duo, Pauline Côme nous explique pourquoi elle a choisi de travailler cette matière, elle qui est aussi fille d'agriculteurs. "La matière, je l'ai trouvée dans la ferme familiale et ensuite pendant ma formation en Arts appliqués on nous a demandé de trouver une matière et d'en faire complètement autre chose donc je la tricotais. Ça fait 5 ans à peu près donc je l'ai gravée au laser et ensuite avec différentes collaborations j'en ai fait de vrais produits avec des [artisans] en maroquinerie."

Les chambres à air de vélo sont déjà utilisées par exemple pour des sacs et dans la maroquinerie. Mais la spécificité de la chambre à air de tracteur c'est déjà sa surface, plus grande. Et pour Pauline Côme, cette matière est aussi plus ludique et intéressante à travailler. "Les plus petites surfaces, il faut faire plus de coutures et d'assemblage, etc. Et cette matière est très malléable, on peut vraiment faire plein d'objets avec, la tricoter par exemple." Pauline récupère donc gratuitement ses chambres à air auprès des agriculteurs, elle les lave elle-même au crasher avant de les envoyer à un atelier de maroquinerie près de Nantes.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ce jeudi 15 septembre, à 18h, dans le prestigieux écrin du château de Linières, à Val-du-Maine, la marque mayennaise Atelier Verde présentera sa collection intitulée "Vibrer" lors d'un défilé qui se déroulera à l'extérieur, si la météo le permet. Miss France 2022 sera présente à ce rendez-vous.