Ateliers à plein régime chez Blachère à Apt, le leader européen des illuminations de noël

Si le premier confinement avait gelé fabrication et carnet de commande le second actuel confinement a vu certaines municipalités commander a la dernière minute pour ne pas priver les centres villes des lumières festives de fin d'année.

Les municipalités n'ont pas voulu malgré les restrictions sanitaires et le second confinement mettre en berne les traditionnelles illumination comme un élan contre la morosité souligne Yohan Hugues , co-directeur général en charge du commerce, marketing et développement en France et à l'international : "Si pendant le premier confinement il n'y a pas eu d'appel d'offre de la part des mairies et que tout a été gelé pendant deux mois et quelque, d'un coup tout s'est libéré et on a eu un été très , très actif.

Déjà que la période est sombre alors cela aurait été pire si elle n'avait pas été illuminé pour la fin d'année - Yohan Hugues, co-directeur général

En fait on a été très agréablement surpris parce qu'ensuite beaucoup de mairie ont dit , il faut qu'on illumine noël, même _après les élections les nouvelles municipalité étaient sur cette lancée_. En se disant ça a été dur pour les commerçants, il faut rattraper cela. On a donc eu pas mal de commande même de dernière minute pendant ce second confinement . Une volonté d'illuminer et pas que pour les commerçants , pour les habitants. Déjà que la période est sombre alors cela aurait été pire si elle n'avait pas été illuminé pour la fin d'année."

Inédit : des décors et illuminations livrés encore pour ce début décembre

Des commandes suspendues, des marchés de noël récemment annulés mais tout d'un coup dés le printemps après le deconfinement l'effervescence pour habiller les centre-villes en période de fêtes . Des demandes venues aussi de pays très impactés par la pandémie. Ainsi la ville de New York a vite commandé pour illuminer avec éclat sa Cinquième Avenue ou encore là également un énorme centre commercial qui n'a pas lésiné sur les décors lumineux.

Cinquante personnes mobilisées tous les jours pour terminer les commandes tardives arrivées depuis l'été © Radio France - JM Le Ray

Du coup dans les atelier , c'est encore le coup de feu en cette fin Novembre pour les derniers envois précise Olivier Avignon , directeur production : "Nous sommes en pleine charge sur les dernières commandes. Il y a en ce moment _cinquante personnes dans les ateliers câblage qui sont a dix heures par jour_. Heureusement nous avons été relativement épargné au niveau de la covid avec des protocoles sanitaires strictes pour le personnel et tant mieux. On avait prévu en terme de capacité de production que cette fin d'année ne serait pas comme les autres, on s'était adapté tant ici sur Apt ou dans nos usines. "

Blachère Illuminations travaille pour moitié de sa production en commandes à l'étranger, notamment Outre-Atlantique. L'entreprise toujours familiale, fondée en 1973 à Apt par Jean-Paul Blachère , compte désormais 26 filiales dans le monde, elle fournit des décors de Noël et des illuminations à plus d'un millier de villes, dans 150 pays . Et dés ce samedi 28 novembre débutent ses journées portes ouvertes avec tous les jours jusqu'au 24 décembre une visite pour petits et grands assortie d'animation et de projections lumières.

Un grand coeur qui bat commandé pour le centre-ville de Montpellier - Blachère Illuminations