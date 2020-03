Ateliers cocktails à domicile avec Claire Tiffereau mixologue

Ateliers « cousu main » et produits d’excellence Shake Hom’s propose des prestations sur mesure, à domicile, de la conception à la réalisation de la soirée. Par ailleurs, elle utilise exclusivement des boissons issues de grandes maisons et des mets provenant d’artisans ou de producteurs aquitains. En parallèle, Shake Hom’s propose également des dégustations des plus prestigieux Cognac français, des plus belles Vodkas de France et de la Péninsule de Crimée, ainsi que des célèbres Whiskys d'Irlande, de France et d'ailleurs. A consommer avec modération toujours. C'est à chaque préparation, un vrai moment de partage et de découverte sur les différentes fabrications et provenances des spiritueux.

Claire Tiffereau © Radio France - Isabelle Wagner

Claire Tiffereau explique son concept de mixologue chez le particulier et vous glisse également la base de matériel pour se lancer dans les cocktails Copier

Claire Tiffereau a noué des partenariats avec plusieurs belles enseignes régionales pour proposer des accords mets et spiritueux, autour du Caviar Prunier, de charcuteries du Pays Basque, des produits de la Fromagerie Nador, ou des créations de la Chocolaterie Lalère à Bordeaux. Claire prépare actuellement le Concours « Un des Meilleurs Ouvriers de France », dans la catégorie barman-barmaid.

Claire Tiffereau a exercé dans plusieurs établissements tels que la Coorniche ou le Concorde Opéra, avant d’intégrer l’une des plus prestigieuses maisons d'Aquitaine, Les Près d'Eugénie - Maison Guérard, à Eugénie-les-bains. Après deux années passées dans ce temple de la gastronomie, Claire Tiffereau a rejoint la Cité du Vin à Bordeaux et y occupe actuellement le poste de Responsable adjointe de direction de Latitude 20. En parallèle de cette activité, elle a décidé de capitaliser sur son expertise dans le domaine des vins et spiritueux, sur son cursus de barmaid, ainsi que sur son aisance relationnelle pour lancer Shake’Homs en novembre 2019.