Près de dix ans que l'athlétisme Mayennais attendait un successeur à la lanceuse de marteau, Manuela Montebrun, multiple médaillée mondiale et olympique. Il s'appelle peut-être Gabriel Bordier, le marcheur de l'US Saint-Berthevin.

Laval, France

Ce samedi, à 10h55, il s'élancera sur le 20 kms Marche des Championnats d'Europe à Berlin dont il est le tenant du titre de Champion de France (Berlin, lieu de la dernière grande compétition internationale de Manuela Montebrun aux Championnats du monde de 2009). Disons le tout de suite il ne faudra pas attendre de podium de la part de l'athlète Berthevinois. A 20 ans, l'étudiant en 5e année de médecine, est surtout là pour apprendre le très haut-niveau international pour sa première grande compétition. En juin dernier, à La Corogne, en Espagne, Gabriel Bordier a amélioré son meilleur temps personnel en 1h 22' et 15" mais c'est seulement le 17e temps des engagés à Berlin.

Gérard Lelièvre et Gilbert Belin, les entraineurs de Gabriel Bordier. © Radio France - Thierry Ruffat

Gabriel Bordier peut s'appuyer sur les conseils de ses entraineurs, Gérard Lelièvre et Gilbert Belin, maitres es Marche Athlétique. Le Mayennais Gérard Lelièvre c'est quand même LA référence de la Marche en France (trois participation aux Jeux Olympiques puis Entraineur National de la discipline) et Gilbert Belin a également empilé les titres de Champion de France des 20 et des 50 kms sous les couleurs de Flers dans les années 60.

Pour tous les deux, une certitude, Gabriel Bordier est une vraie pépite. A Berlin il visera une place dans le top 12 en attendant beaucoup mieux dans les prochaines années.

La succession de Yohann Diniz est en marche...