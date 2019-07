Athlétisme : Christophe Lemaitre en tête d'affiche du meeting de Sotteville-lès-Rouen

31e édition du meeting d'athlétisme de Sotteville-lès-Rouen ce mardi soir. Et à deux mois des championnats du monde au Qatar, le plateau est relevé. Côte français, deux principales têtes d'affiche : le sprinteur Christophe Lemaitre et la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon.

Sotteville-lès-Rouen, France

C'est le rendez-vous estival de l'athlétisme en Normandie. 150 athlètes s'alignent ce mardi soir dans le meeting international de Sotteville-lès-Rouen, au stade municipal Jean Adret. 4 500 spectateurs sont attendus - l'entrée est gratuite - et ils seront gâtés par le plateau concocté par les organisateurs.

Christophe Lemaitre pour la première fois sur 100 mètres et 200 mètres

Le plus attendu, et certainement le plus applaudi, sera le sprinteur Christophe Lemaitre, qui va pour la première fois de la saison s'aligner sur 100 mètres et 200 mètres. "Mes pépins physiques s'éloignent, ma forme est de mieux en mieux et l'objectif c'est de continuer à doubler pour monter en puissance sur les deux distances. Donc je vais essayer d'améliorer les chronos de la saison, sans pour autant chercher à faire une grosse performance car les championnats du monde sont dans deux mois et demi", explique le Savoyard à la veille de la course.

Mélina Robert-Michon, qui fêtera ses 40 ans dans quelques jours © Radio France - Antoine Sabbagh

Christophe Lemaitre n'a pas encore réalisé les minimas pour ces Mondiaux au Qatar. "Mais je ne m'inquiète pas outre mesure, il me reste du temps pour les faire", confie le double médaillé olympique, et auteur d'un record à 9'92 en 2011.

L'autre grand nom de l'athlétisme français attendu ce soir sera la lanceuse de disque Mélina Robert-Michon, médaillée d'argent aux Jeux Olympiques de 2016. "Mon objectif c'est de prendre plus de repères, les sensations sont bonnes à l'entraînement et j'ai hâte que ça se concrétise en compétition", affirme l'Iséroise qui est déjà venue à Sotteville : "C'est un meeting que j'aime bien, le public est très proche, il pousse et applaudit".

Début du meeting à 19h, le détail des épreuves est à retrouver en cliquant ici