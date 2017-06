Athlétisme, parcours sportif : un millier de pompiers s'affrontent à Obernai

Un millier de pompiers et de jeunes pompiers se sont réunis à Obernai samedi pour la FINAT 2017. Des épreuves sportives de haut-niveau parrainées par Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique.

Imaginez un parcours d'obstacles, où l'athlète doit traîner un dévidoir de pompier, porter un sac et une tuyau. L'épreuve est extrêmement physique. Elle fait partie de la compétition qui s'est déroulée samedi 24 juin à Obernai (Bas-Rhin) dans le cadre de la finale nationale du parcours sportif sapeur-pompier et des épreuves athlétiques, la FINAT 2017. Triés sur le volet et venus de la France entière, un millier de pompiers ont fait le déplacement jusqu'en Alsace pour concourir. Pour les encadrer, 200 accompagnateurs et 400 bénévoles étaient mobilisés.

Sous le parrainage de Marine-Amélie Le Fur, championne paralympique

N'allez surtout pas croire qu'il s'agit de folklore. Saut en hauteur, grimper de corde, lancer de poids, vitesse... À l'arrivée du 500m, les minimes femmes tombent d'épuisement. "Il y a un réel esprit de compétition, acquiesce le colonel Jérôme Sotty, directeur adjoint du Sdis 67. Les gens présents ici sont des athlètes. Ils s'entraînent toute l'année."

À Obernai, la finale nationale du parcours sportif sapeur-pompier bat son plein cc @Sdis67 pic.twitter.com/ZE5Tky5PZX — France Bleu Alsace (@BleuAlsace) June 24, 2017

"Moi je m'entraîne tous les jours", confirme Marielle, une pompier volontaire de 19 ans de la caserne de Kertzfeld et étudiante en Staps. Championne sur 100m dans la catégorie junior l'an passé, c'est avec déception qu'elle apprend qu'elle n'est pas parvenue à se hisser en finale senior cette année. Mais elle conclut :

Allier l'athlétisme, qui est ma passion, et l'activité de pompier, c'est génial.

La marraine de cette FINAT 2017 n'était autre que Marie-Amélie Le Fur, triple championne paralympique : "À une époque, j'étais investie dans le cursus des jeunes sapeurs-pompiers. Malheureusement un accident de la circulation a conduit à une amputation de ma jambe. Mais cette grande famille des pompiers ne m'a jamais abandonnée. Elle a été un moteur de ma reconstruction." En retour, ce sont "les valeurs d'effort et de dépassement de soi" que la championne est venue transmettre à ces pompiers... qui se sont donnés rendez-vous en Dordogne pour la FINAT 2018.

Marie-Amélie Le Fur : "Les pompiers forment une grande famille, qui ne m'a jamais abandonnée" Copier