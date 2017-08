Athlétisme : Pierre-Ambroise Bosse et le Lavallois Benjamin Herriau, une belle amitié

Les deux coureurs se sont connus sur les bancs de l'INSEP (l'Institut National du Sport) à Paris il y a 7 ans. Le début d'une belle amitié entre deux coureurs dans ce monde de compétition.

Il l'appelle "mon Pierrot" et lui a envoyé des SMS à Londres pendant ces Mondiaux d'Athlétisme. Le Lavallois Benjamin Herriau ne tarit pas d'éloge sur son ami Pierre-Ambroise Bosse, le tout nouveau champion du monde du 800m. Il parle de lui avec affection mais aussi beaucoup d'humour : "Est-ce que je peux vous parler de Pierre? et bien il mesure 1 mètre 86, c'est une petite info..non plus sérieusement, on avait le même entraineur à l'INSEP, Bruno Gajer. On a fait une partie de notre carrière ensemble. Aujourd'hui sa carrière continue, moi elle est un petit peu de côté maintenant ."

Cette générosité, c'est quelque chose que j'ai toujours vu chez Pierre

Les déclarations de Pierre-Ambroise Bosse ont fait le buzz sur les réseaux sociaux pendant ces Mondiaux. Juste après sa course, il n'a pas hésité devant Nelson Monfort, le célèbre journaliste de France 2, à l'imiter, mais aussi à parler du drap qu'il avait mouillé la veille du 800m, ou encore à parler de son chat. Et puis il y a son retour en France, son arrivée à la Gare du Nord, où on le voit offrir une tournée de bières à ses fans : "Je pensais que vous alliez me demander s'il pouvait offrir deux pintes de bière, une c'est déjà bien! C'est sûr que passer devant les médias, ça change un petit peu le personnage, mais cette générosité, c'est quelque chose que j'ai toujours vu chez Pierre".

C'est lui qui sera sur la boîte de tous les grands championnats

Pour Benjamin Herriau, cela ne fait pas de doute, Pierre-Ambroise Bosse a une très belle carrière devant lui. Il va truster tous les podiums des prochains championnats et puis bien sûr, il y aura les JO à Paris en 2024. Un rendez-vous à ne pas manquer pour le coureur Nantais. Benjamin Herriau et Pierre-Ambroise Bosse sont tous les deux nés en 1992 à trois mois d'intervalle. 1992, l'année d'une génération dorée puisque c'est aussi l'année de naissance de Kévin Mayer, le nouveau champion du monde du décathlon :"Avec Kévin, lors de ma deuxième sélection aux championnats du monde cadets, on a partagé la même chambre , on était tous les deux ensemble en train de rêver de faire ces gros championnats avec les séniors, et un jour d'arrivée au top niveau. Aujourd'hui Kévin a réussi à avoir cette médaille, c'est ce qu'il a toujours voulu." Benjamin Herriau, lui, a dû mettre de côté son rêve. Il n'avait pas les capacités physiques pour devenir un athlète professionnel, alors depuis deux ans il se consacre à ses études dans le marketing du luxe. Mais il court toujours, il est licencié au Stade Lavallois et il est d'ailleurs vice-champion de France National du 800m.