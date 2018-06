ATTAC ca veut dire "association pour la taxation des transactions financières et l'action citoyenne". L'association a été créée en 1998. C'est d'abord un lieu de réflexion et d'éducation populaire, en dehors des partis politiques, même si l'action de l'association est politique.

Face à la mondialisation Ignacio Tamonet dans le Monde Diplomatique appelait à un sursaut citoyen il y a 20 ans.

L'idée c'était de récupérer de l'argent sur les transactions financières.

"Un autre monde est possible".

On compte 10 000 adhérents au niveau national et 250 en Vaucluse. Il existe plus de 200 comités locaux en France dont 3 en Vaucluse : Carpentras-Comtat Venaissin à Carpentras, Sorgues-Calavon au Thor et Sud Luberon. A Carpentras une journée de rencontres a permit de célébrer cet anniversaire au foyer des jeunes travailleurs.

Nicole Briend du groupe local de Carpentras

