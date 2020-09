La perception et l'image de la Manche "évoluent de manière positive", selon une enquête réalisée par l'agence d'attractivité Latitude Manche. Près de 10.000 personnes - des Manchois mais aussi des touristes et des Français sans attache avec le département - ont répondu à cette étude, début 2020.

Attachement, fierté des habitants, cadre de vie : La Manche a une image "de plus en plus positive"

Le cadre et la qualité de vie sont de véritables atouts, selon cette enquête image 2020 menée par Latitude Manche. Ici, les cabanes de Gouville-sur-Mer.

Latitude Manche a réalisé une enquête via un questionnaire en ligne, en début d'année, pour mesurer l'évolution de l'image de la Manche. La précédente remontait à 2016.

Résultat : "une image qui évolue de manière positive dans les esprits", résume l'agence d'attractivité, et ce, chez toutes les catégories de personnes sondées : habitants, acteurs du territoire, touristes, expatriés ou journalistes. Ils sont près de 10.000 à avoir répondu à un questionnaire en ligne, début 2020, avant la crise sanitaire et parmi eux, près de 3000 Manchois.

Un cadre de vie très apprécié

Près de 90% des sondés recommanderaient de vivre dans la Manche ou souhaitent que leurs enfants y vivent plus tard. La Manche obtient 8/10 pour sa qualité de vie.

Le climat apprécié mais mal perçu. Plus de 7 habitants sur 10 l'apprécient mais en revanche, pour les autres Français, c'est un véritable frein à l'installation (pour 39% des répondants). "Il y a une différence entre le climat et le traitement médiatique de la météo sur lequel nous devons reprendre la main. C'est prévu dans nos actions en 2021", explique Benjamin Tétard, directeur de Latitude Manche. Les activités nucléaires sont également mal perçues et citées comme le deuxième élément négatif, après le climat.

Les préoccupations des habitants. Seuls 19% disent avoir suffisamment accès aux soins. L'accès au territoire et les transports restent aussi source d'insatisfaction, notamment l'accès en train (79% des habitants). Le manque de services pour les jeunes et le manque d'opportunités professionnelles sont également citées.

"Maritime" est l'adjectif le plus associé à la Manche par tous les publics. Ici, le port de Granville. © Radio France - Lucie Thuillet

Des habitants fiers de leur territoire

C'est l'une des bonnes nouvelles soulignées par Latitude Manche : 89% des Manchois interrogés déclarent être fiers de leur territoire. En 2016, lors de la précédente enquête, "84% pensaient que l'image de la Manche était subie". L'agence se félicite de voir les Manchois "devenir de véritables ambassadeurs de leur territoire".

Et des "expatriés" qui veulent revenir

Près de 90% des habitants expriment un attachement "fort" ou "très fort" au département de la Manche. Près de 64% des expatriés déclarent qu'ils aimeraient revenir y vivre. Et pas question de changer le nom du département pour une très grande majorité des personnes interrogées.

La Manche est reconnue pour son emblématique Mont-saint-Michel, "présent dans tous les esprits notamment chez les visiteurs et les expatriés", selon l'enquête. © Radio France - Lucie THUILLET

La Manche associée à ...

Elle est reconnue pour ses grands espaces naturels, pour son littoral et son caractère maritime. Elle est associée au Mont-Saint-Michel.

En revanche, elle n'est pas reconnue comme une terre de sport, ni comme une terre de festival - moins d'un Français sur deux relie Jazz sous les Pommiers ou les Papillons de nuit au territoire de la Manche - ni à la notion d'économie dynamique.