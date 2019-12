Attaque à la Mosquée de Bayonne : 300 personnes à la marche pour la paix

300 personnes ont participé à une marche pour la paix et contre le racisme un mois et demi après l'attentat qui a fait deux blessés à la Mosquée de Bayonne.

Bayonne, France

Le 30 octobre dernier, un septuagénaire tentait de mettre le feu à la Mosquée de Bayonne, blessant par balle sur sa route deux fidèles. Un mois et demi plus tard, plusieurs associations de quartier des Hauts de Bayonne et SOS Racisme ont organisé une marche pour la paix et contre le racisme.

Le point de départ était donné place des Gascons, direction l'esplanade Rolland Barthes dans le Petit Bayonne.

Les manifestants sont partis de la place des Gascons en passant devant la gare de Bayonne direction l'esplanade Rolland Barthes © Radio France - Anthony Michel

Un peu plus de 300 personnes ont participé à la manifestation derrière une seule pancarte: "Liberté, égalité, fraternité pour toutes et tous, sans exception".

Dans le cortège, l'une des deux victimes, toujours hospitalisée 5 jours par semaine, sa famille, ainsi que de nombreux habitants du quartier qui ont voulu montrer leur soutien.