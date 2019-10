Attaque à la préfecture de police de Paris : un rassemblement de soutien au tueur est interdit

Paris, Île-de-France, France

"Une infamie, une insulte à la mémoire de nos policiers" : le ministre de l'Intérieur a dénoncé avec virulence ce mercredi la demande de manifestation de soutien au tueur de la préfecture de police de Paris. L'appel à manifester a été lancé par Hadama Traoré.

Ce rassemblement prévu à Gonesse jeudi va être interdit, a annoncé Christophe Castaner.

Le ministre de l'Intérieur se tourne vers le procureur de la République

Christophe Castaner a également annoncé son intention d'alerter la justice à la suite des propos tenus par l'organisateur de l'événement.

"J'ai demandé à ce que les propos odieux tenus par son organisateur soient dénoncés au procureur de la République, sur le fondement de l'article 40 du code de procédure pénale", a complété le ministre.

Hadama Traoré estime que le tueur a "juste pété les plombs"

Hadama Traoré qui s’était fait connaître en mai comme le "candidat des banlieues" lors des élections européennes, a posté un message sur Facebook où il affirme que l'auteur de la tuerie, Mickaël Harpon, "n'est pas un extrémiste religieux" et il appelle donc à un rassemblement devant la mairie de Gonesse (Val-d'Oise) jeudi après-midi. Selon lui, le tueur "a juste pété les plombs", dit-il, évoquant les brimades et discriminations que l'homme aurait subies du fait de son handicap auditif.

à lire aussi VIDÉOS - Emmanuel Macron a rendu hommage aux victimes de l'attaque à la préfecture de police de Paris

A droite comme à gauche les réactions scandalisées se multiplient

Droite et extrême droite, mais aussi certains à gauche, sont vent debout mercredi contre l'organisation de cet hommage au tueur de la préfecture de Paris, et réclament son interdiction et pour certains la poursuite de ses initiateurs.

"Bien sûr il faut l'interdire, il n'y a même pas de question à se poser", a réagi Frédéric Péchenard, vice-président (LR) de la région Ile-de-France et ancien directeur général de la police nationale.

"Comment croire qu'Emmanuel Macron pourrait lutter contre "l'hydre islamiste" alors qu'il n'arrive même pas à faire interdire une manifestation de soutien à l'assassin de quatre policiers organisée par un ver de terre?", a demandé Marine Le Pen, la présidente du Rassemblement national, sur Twitter.

A gauche aussi des voix se sont élevées contre cette manifestation. Yannick Jadot, patron d'EELV, a considéré "cette forme de légitimation d'un attentat absolument abominable est scandaleuse". "On est vraiment parfois au bout de l'abject et du cynisme", a-t-il déploré.

Le Parti radical de gauche a de son côté demandé "l'interdiction pure et simple de la manifestation de la honte et de l'immonde organisée en soutien au tueur de la Préfecture de police".