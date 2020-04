Attaque au couteau à Romans : la deuxième victime était de Châtillon-Saint-Jean

Ce samedi, Thierry Nivon s'est rendu à Romans-sur-Isère pour faire de simples courses. L'homme de 55 ans a été poignardé à la boucherie Breyton, tué par l'assaillant avec un couteau appartenant au commerce. Cet homme était informaticien, il habitait à Châtillon-Saint-Jean. Dans la petite commune, les habitants sont choqués.

Le maire Gérard Fuhrer a rendu visite à l'épouse du défunt. Il aurait aimé pouvoir organiser un hommage pour son administré, mais le confinement empêche tout rassemblement. "Habituellement lorsqu'il y a un décès dans la commune, nous nous réunissions. C'est important de se soutenir, de se voir. Avec le coronavirus et le confinement, les malheurs s'ajoutent les uns aux autres et ce deuil est d'autant plus difficile à supporter", avoue le maire.

Des gestes de soutien, à distance

Pour témoigner de leur soutien, certains habitants ont allumé une bougie sur le rebord de leur fenêtre, d'autres ont publié des messages sur les réseaux sociaux. "Il n'y a pas que la présence physique qui compte, assure Gérard Fuhrer, on peut aussi être présent par la pensée".