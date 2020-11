Attaque d'un prêtre à Lyon : la communauté chrétienne grenobloise meurtrie

Après l'attaque au fusil d'un prêtre orthodoxe à Lyon samedi, les fidèles grenoblois se sont rendus à la messe de la Toussaint le cœur lourd. La communauté chrétienne se sent prise pour cible mais tient à véhiculer un message d'espoir.

C'étaient les dernières messes autorisées avant le reconfinement, les célébrations de la Toussaint ont pu avoir lieu partout en France et en Isère ce dimanche. Dans un contexte particulier après l'attaque au fusil d'un prêtre orthodoxe à Lyon samedi, et quelques jours après celle au couteau qui a fait trois victimes dans la basilique Notre-Dame de Nice.

Beaucoup de fidèles sont venus assister à la messe de la Toussaint en la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

Dans le centre-ville de Grenoble, dans la cathédrale Notre-Dame, les fidèles sont venus nombreux pour entendre un message de paix, délivré par monseigneur De Kérimel : "Nous célébrons l’ensemble des saints […] dans un monde profondément blessé, nous en avons encore eu les annonces et les signes malheureusement cette semaine mais nous sommes là justement pour apporter la bonne nouvelle du salut en Jésus Christ."

Des mots qui ont apaisée Marion : "Cela fait du bien de savoir que nous ne sommes pas seuls et que l'Eglise entière est unie. _J'ai trouvé la messe très réconfortante_."

La peur de toute une communauté

Même si les messages d'espoir étaient nombreux, la peur reste bel et bien présente chez les fidèles. "Je suis très inquiète. À chaque fois que je vais dans une église j'y pense", confie Charlotte. "C'est normal d'avoir peur mais il ne faut rester droit, debout, notre foie est plus forte que cela", dit Timothée. Arnaud, lui, veut rester confiant : "C'est dramatique ce qu'il se passe mais il ne faut pas pour autant y penser en se disant que cela va se reproduire. On ne peut pas s'arrêter de vivre par la peur, ce serait justement faire le jeu des attentats", estime-t-il.

"Les lieux de cultes sont souvent privilégiés par les fanatiques et les chrétiens sont des proies faciles." - Mgr Guy de Kerimel, évêque de Grenoble

Mgr Guy de Kerimel, l'évêque du diocèse de Grenoble et Vienne, a voulu transmettre aux fidèles un message "d’espérance, de paix et de mobilisation" à l'occasion des célébrations de la Toussaint.

Sécurité renforcée devant les églises

La police et l'armée assurent la sécurité devant la cathédrale Notre-Dame de Grenoble. © Radio France - Louise Buyens

Devant les portes de la cathédrale Notre-Dame de Grenoble, des policiers et des militaires déployés dans le cadre du plan Vigipirate, étaient présents. Pierre est rassuré de les voir : "Il devrait y avoir l'armée devant chaque église de France par sécurité car tous les chrétiens, protestants, orthodoxes, catholiques, sont menacés".