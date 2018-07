L' Herbier de l'Université de Montpellier a besoin d'argent pour assurer sa sauvegarde. Hébergé dans les locaux de l'institut de botanique, il fait partie des 15 plus grands herbiers du monde, deuxième français (avec Lyon) après celui de Paris.

Un herbier inédit pour une ville de la taille de Montpellier puisque c'est l'équivalent d'herbiers de grandes capitales comme Londres, Berlin, Genève ou Madrid.

L'herbier de Montpellier abrite 3 millions d'échantillons

Il est exceptionnel parce qu'il abrite des pièces rares et accueillle des botanistes du monde entier.

Mais aujourd'hui, les 3 millions d'échantillons, collectés depuis le 17ème siécle, sont en danger, menacés par des insectes.

La fondation de l'université de Montpellier lance un crowfunding pour financer le traitement insecticide.

Un échantillon du 16 août 1892 - fondation de l'université de Montpellier

Il faut 36 000 euros pour réaliser un traitement insecticide

Elle a besoin de 36 000 euros, 6000 euros pour chacun des 6 étages de l'herbier qui s'étale sur 1500 m2.

Le don minimum est de 10 euros sur sauvonslherbier.com

"Pour éliminer les insectes dans un herbier, la;solution la plus radicale et la plus simple c'est de mettre les plantes dans des surgélateurs à - 40°C pendant une semaine, ce qui va détruire tous les insectes et leurs larves. Mais là, il faut imaginer six grands rectangles de 250 m2 avec des étagères qui vont du sol au plafond, pleines de plantes. Ça ne peut pas se faire avec des petits bras et deux congélateurs. Donc, il faut faire un traitement de grande échelle qui coûte de l'argent."

L'herbier de Montpellier a aussi une page facebook