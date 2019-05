VIDÉO - Attaques chimiques ou radioactives : les forces de sécurité d'Occitanie s'entraînent pour éviter le pire

De nombreux services de la sécurité et du secours en Occitanie se retrouvent pendant deux jours, mardi et mercredi en Haute-Garonne, pour apprendre à se connaître et mieux travailler ensemble.

Colomiers, France

Une attaque vient de se produire. Elle entraîne une émission de substances radioactives. Voilà le scénario de l'entraînement. Comme pour chaque attaque, de nombreux services sont réquisitionnés : pompiers, policiers, gendarmes, CRS, démineurs, infirmiers, médecins du SAMU... Tous ces corps de métiers travaillent ensemble mais avec des procédés différents. C'est la raison pour laquelle ils se retrouvent ces mardi et mercredi à Toulouse, au Service départemental d'incendie et de secours (SDIS) de Colomiers. Deux jours de travail en commun pour apprendre à se connaître et ainsi, être plus efficace sur le terrain.

Chaque année, deux entraînements de la sorte sont organisés, répartis entre l'Occitanie et la région Sud-PACA. Cette fois, 230 personnes participent. "Mettre les équipes en commun permet à chacun de voir comment les autres travaillent, explique Gérard Patimo, chef d'état major adjoint de la zone sud de défense et de sécurité. Quand on se connaît bien, on perd moins de temps sur le terrain."