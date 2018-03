Poitiers, France

Le docteur Jean-Jacques Chavagnat est psychiatre et spécialiste dans la prise en charge des victimes d'actes terroristes. Selon lui, on peut parler de "héros" en évoquant le geste d'Arnaud Beltrame. "C'est un héros au sens propre du terme. Il a accompli un acte extraordinaire qui a permis d'échanger une vie contre une vie mais pas que, il espérait faire bouger les lignes et modifier le comportement du terroriste."

Un acte réfléchit

"L'acte d'Arnaud Beltrame devait modifier le cours des choses de manière plutôt favorable mais malheureusement il a été lâchement assassiné" explique le Docteur Chavagnat avant de poursuivre : "Tout le monde ne peut pas être un héros. Arnaud Beltrame était préparé, il a répété ce scénario de nombreuses fois dans le cadre de son travail."

Arnaud Beltrame donne une image une sorte de phare et un recueil collectif important.

"Ici ce qui fait la différence, c'est son expérience et son volontarisme et ce risque majeur de mort qu'il prenait en compte avec une idée de vouloir changer le cours des choses. C'était un homme d'action. il a voulu porter les valeurs de la gendarmerie nationale."

Un héros avec un visage

"Nous avons de nombreux héros dans l'armée ou la police. Il est fondamental d'avoir un héros avec un visage c'est d'ailleurs ce qui change. On recherche souvent des informations sur celui qui a commis un acte terroriste mais plus rarement sur la personnalité et le parcours des victimes. Cela se fait plus dans d'autres pays. Et cette fois-ci ça se produit aussi avec l'attaque dans l'Aude. On en sait plus sur le boucher du Super U notamment ou encore Arnaud Beltrame. Tout cela regroupe l'envie d'avancer par rapport au terrorisme aveugle. "