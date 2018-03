Une minute de silence sera respectée à 10 heures dans les gendarmeries et les commissariats en hommage à Arnaud Beltrame et aux autres victimes des attaques de l'Aude vendredi. En Ardèche, une cérémonie sera ouverte au public à 11H30 dans la cour du groupement de gendarmerie à Privas.

L'hommage national de ce mercredi à Paris aura une résonance en Drôme et en Ardèche. A la demande du ministère de l'Intérieur, il y aura une minute de silence à 10 heures dans les gendarmeries et les commissariats. Ces courts moments de recueillement ne sont pas ouverts au grand public.

Cérémonie ouverte à tous à Privas

En revanche, une cérémonie organisée à Privas est ouverte à tous. Il s'agit d'une prise d'armes organisée à 11h30 dans la cour de la caserne Rampon où se trouve le siège de la gendarmerie en Ardèche. A noter que la préfecture de l'Ardèche sera fermée exceptionnellement de 11h20 à 12h pour permettre au personnel de participer à cet hommage.

Les personnels du Conseil départemental de la Drôme sont eux invités à se recueillir à midi sur le parvis de l'Hôtel du département à Valence.

Temps de discussion dans les établissements scolaires

Des temps particuliers seront également organisés dans les établissements scolaires. Le ministre de l'Education nationale a écrit à chaque responsable d'établissement d'organiser un moment de recueillement comme il l'entend et en tenant compte de l'âge des élèves. Jean-Michel Blanquer demande à ce qu'il soit accompagné d'une discussion et d'une réflexion sur les "notions de courage, de dépassement de soi et de citoyenneté au XXIe siècle".

Au lycée Algoud-Laffemas à Valence, où sont scolarisés 2.300 élèves, cet hommage aura lieu en classe, et l'échange sera mené par chaque professeur.