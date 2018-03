Loiret, France

"Jamais la France n'oubliera son héroïsme, sa bravoure, son sacrifice". C'est sur Twitter que Gérard Collomb, le ministre de l'Intérieur, a annoncé la mort du lieutenant-colonel Arnaud Beltrame, 44 ans, qui a succombé dans la nuit de vendredi à samedi à ses blessures. Le gendarme s'était proposé comme otage, pour obtenir la libération d’une femme retenue par le terroriste avec d’autres clients et employés d'un centre commercial dans l'Aude

Le président de la République, Emmanuel Macron, lui a également rendu hommage, déclarant que l'officier était "tombé en héros" et méritait "respect et admiration de la nation tout entière". Le Premier ministre Edouard Philippe a fait part de son "immense tristesse. Son héroïsme marquera nos mémoires à jamais. Hommage à un homme d'honneur, pensées pour son épouse et ses proches, solidarité avec ses camarades", écrit-il sur Twitter.

Émotion dans le Loiret

Une émotion partagée par les élus loirétains qui ont réagi sur les réseaux sociaux à l'image du sénateur socialiste Jean-Pierre Sueur ou du député Les Républicains Claude de Ganay.

Je pense très fort au lieutenant-colonel Arnaud Beltrame qui n’a pas hésité à risquer et à donner sa vie pour sauver des otages. Il incarne l’honneur de la Gendarmerie Nationale. Toute la France lui doit une immense reconnaissance. — Jean-Pierre Sueur (@JP_Sueur) March 24, 2018

Véritablement mort pour la France, le Lieutenant Colonel Beltrame est un exemple de l'héroïsme et du désintéressement de nos forces de l'ordre.



Comme disent les militaires, "mes respects, mon Colonel" ! https://t.co/8novoFcHAK — Claude de Ganay (@Cdganay) March 24, 2018

La police a également envoyé un message de soutien aux gendarmes.

Dans ces attaques dans l'Aude, plusieurs CRS ont également été pris pour cible. Une première que craignait Régis Debord, délégué UNSA de la compagnie de CRS de Saran.

Quant au scénario d'une attaque dans un supermarché, il n'étonne pas Denis Aubé, directeur du magasin Super-U de St Père-sur-Loire, et vice-président du groupe Système U au niveau national. Depuis plusieurs années déjà, l'entreprise prend en compte cette menace.