Attaques de loups en Alsace : "maintenant il faut vivre avec"

Au mois de mai, un éleveur de Geishouse dans la vallée de la Thur a perdu 12 brebis, attaquées par une meute de loups. Les attaques du canidé sont encore isolées en Alsace, mais la colère des éleveurs monte.

Vivre avec les loups, il va falloir s'y habituer en Alsace, car le canidé est de retour. Des loups ont laissé des traces ces dernières semaines dans le massif vosgien...

12 brebis tuées au pied du Grand Ballon

Il y a un mois, un éleveur de Geishouse dans la vallée de la Thur, de la ferme Zeller, a perdu 12 brebis. Une première dans cette vallée de Thann. Un troupeau attaqué à coup sûr par une meute de loups, selon un spécialiste qui a étudié les carcasses des bêtes tuées.

"On n’est pas un garde-manger pour le loup !"

Une situation habituelle dans certaines régions de France mais pas dans le Grand Est. Les loups sont de passage et les attaques encore isolées, ce qui n'empêche pas la colère des éleveurs de monter.

François Brun est le président du syndicat des éleveurs d’ovins du Haut Rhin : "On n’est pas un garde-manger pour le loup ! On fait de l’élevage de moutons pour nourrir la population et pas pour nourrir des prédateurs. On ne peut plus tolérer ça, on ne pas rentrer tous les soirs le troupeau parce que c’est un travail supplémentaire."

Maintenant que le loup a pris le chemin de revenir, il reviendra systématiquement… Il faut vivre avec et essayer qu’il y ait le moins de prédation possible."

Certains éleveurs réclament des mesures radicales pour éloigner les loups. Mais abattre des loups, c'est inefficace, estiment les défenseurs de la faune sauvage. Le loup est revenu en France depuis l’Italie et le sud de la France.

100 euros par brebis tuée

Jean-Claude Odille anime dans la région un réseau de protection du lynx et du loup, l'association FERUS : "On dit éradiquer le loup, mais maintenant qu’il a pris le chemin de revenir il reviendra systématiquement… Il faut vivre avec et essayer qu’il y ait le moins de prédation possible."

Certains défenseurs du loup souhaitent que les éleveurs reçoivent davantage d’aide pour pouvoir protéger leurs exploitations et se doter de chiens Patou, efficaces contre le loup. De gros chiens financés par l'Etat, impressionnants parfois, même pour les randonneurs. L'Etat qui indemnise aussi les éleveurs, un peu plus de 100 euros par brebis tuée.

