Attaques de loups : "nous sommes mauvais en terme de délai pour répondre aux éleveurs" dit le préfet du Tarn

"Il y a eu autant d'attaques de loup dans le Tarn, en l'espace de six mois que sur toute l'année dernière." François-Xavier Lauch, le préfet du Tarn, invité de France Bleu Occitanie, confirme que le loup s'attaque aussi aux veaux et veut que les aides aux éleveurs soient nettement accélérées.

Plus d'une vingtaine d'attaques de troupeaux ont été recensées dans le Tarn depuis le début de l'année et imputées au loup. C’est plus qu’en 2020 où il y avait eu une trentaine. Les éleveurs tarnais sont en plein désarroi et le préfet du Tarn rend visite à deux éleveurs ce vendredi 6 mai. François-Xavier Lauch revient sur le rôle de l’état.

France Bleu : Vos visites dans les exploitations touchées par le loup, c’est une façon de montrer votre soutien aux éleveurs et d'échanger avec cette profession en difficulté ?

François-Xavier Lauch : Je vais voir aujourd'hui précisément deux éleveurs, un éleveur ovin, mais également un éleveur bovin puisque le loup a attaqué des jeunes veaux dans le sud du département du Tarn. Je vais dans ces exploitations agricoles pour leur témoigner ma compassion, leur dire que je comprends leur désarroi et surtout leur rappeler que l'Etat est à leur côté.

Ces deux dernières années, le Tarn enregistre une augmentation des indices de présence du loup dans le secteur de la Montagne Noire notamment ? Ça pourrait se multiplier comme ça. Jusqu'à combien cette population de loups ?

Ce qui est sûr, c'est qu’actuellement, le Tarn est ce qu'on appelle techniquement un front de colonisation, c'est à dire que le loup est arrivé dans le département en réalité très tôt, au début des années 2010. Puis nous en avons eu deux en 2021. Et effectivement, l'Office français de la biodiversité atteste qu'actuellement, nous aurions trois loups dans le département. Ce sont des animaux, des mâles, qui sont très mobiles entre les trois départements qui se touchent, le Tarn, l'Hérault et l'Aude. Mais effectivement, ils produisent une augmentation des attaques.

C'est un risque que le nombre d'attaques, en effet, augmente ?

Oui, elles augmentent. On en a eu autant d’attaques ces quatre premiers mois de l'année que sur toute l'année dernière. Et ce qui est sûr, c'est que donc, collectivement, il faut qu'on progresse à la fois pour que je puisse donner plus de tirs de défense simplifiés aux éleveurs qui le demandent et plus rapidement. Mais il faut également qu'on progresse dans l'indemnisation des éleveurs qui malheureusement sont victimes d'attaques. Et ça veut dire que je vais travailler cet après-midi avec les éleveurs et avec la Direction départementale des territoires, le service de l'État qui est en charge de ces indemnisations et de ces dossiers de tirs de défense pour qu'on puisse aller plus vite.

Face aux attaques, parlent de dossiers qui sont très complexes à remplir pour les remboursements? Certaines victimes d'attaques en fin d'année dernière n'ont toujours pas été indemnisées.

Oui, c'est vrai, nous sommes mauvais en terme de délai pour répondre aux éleveurs. Donc j'ai demandé aux services de l'Etat de mettre des moyens supplémentaires pour que nous puissions répondre plus vite. Les dossiers sont compliqués et il faut qu'on trouve un moyen et je vais en discuter aujourd’hui avec les éleveurs. Il faut pour mieux les accompagner pour remplir des dossiers qui sont complexes. Je ne pourrais rien changer à la complexité des dossiers, mais en revanche, les aider à les monter plus vite pour indemniser dans les six mois, ça oui. Il faut faire en sorte que tous les tirs de défense simplifiés ou des tirs de défense renforcés soient donnés lorsqu'on est dans le bon cadre.

Des solutions à inventer ensemble

Est-ce que vous renforcer la surveillance aussi ? Est ce qu'il y a de plus en plus de communes ou on peut installer des clôtures électrifiées ou on pourra éventuellement lancer des tirs de défense ?

Non seulement nous avons plus de loups, trois au moins dans le Tarn donc, mais également une zone plus vaste qui est confrontée à la prédation et notamment la Montagne Noire. J'ai étendu la zone dans laquelle les éleveurs peuvent bénéficier de clôtures électrifiées à 32 communes et c'est à dire à toute la montagne Noire. Et nous avons un réseau d'étude du loup qui est performant dans le département avec des capteurs installés par l'OFB ( office de la biodiversité) avec des personnes qui sont chargées de regrouper les indices. Cette observation est essentielle parce qu'elle permet de fonder les mesures de protection et les tirs de défense.

Mais vous l'avez dit tout à l'heure, les loups s'attaquer aux brebis, maintenant, ils s'attaquent aux veaux. Est-ce que vous pensez que finalement, loup et élevage peuvent cohabiter ?

Il y a des solutions qui ont été trouvées dans les zones alpines et d'ailleurs. C'est le fondement du plan loup actuel. Vous le savez, il va être révisé. Il y a un préfet coordonnateur au niveau national qui est le préfet de Rhône-Alpes. Je le rencontre bientôt. Je pense que dans notre département, il y a des situations très spécifiques pour l'élevage. Donc il faudra regarder ces situations spécifiques dans le cadre du prochain plan loup. C'est ce que me demandent la Fédération départementale ovine et clairement, nous avons des solutions à inventer tous ensemble.

