Attaques en Espagne : "tout le monde est touché" selon Marc Audí, professeur à l'université de Bordeaux

Marc Audí est maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne en études catalanes. Il se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de Barcelone lors des attaques de jeudi, qui ont fait 14 morts et une centaine de blessés. Pour lui, ces attentats touchent les touristes comme les habitants.

Marc Audí est maître de conférence à l'université de Bordeaux-Montaigne et chercheur-enseignant en études catalanes. Il est né à Barcelone et se trouvait à une cinquantaine de kilomètres de la capitale catalane lors des attentats de jeudi.

France Bleu Gironde : comment avez-vous appris l'attaque ?

Marc Audí : J'étais au bord de l'eau sur la plage et comme plein de gens j'imagine, j'ai reçu des messages d'amis assez inquiétants. En l'espace de 10 minutes tout le monde était sur son téléphone. J'ai plusieurs amis qui habitent en plein centre de Barcelone, un n'a pas pu sortir de chez lui, et un autre se rendait à un musée sur les Ramblas et a du rebrousser chemin.

Toucher les Ramblas est symbolique pour vous ?

Oui. Tout Barcelonais ou Catalan qui passe par Barcelone les traverse, parfois plusieurs fois par semaine. Ces dernières années cette avenue avait perdu le calme qu'elle connaissait il y une vingtaine d'années. C'est un endroit qu'on adore détester je pense. Avec cet attentat, on cherche à toucher le tourisme, l'économie, c'est symbolique. Mais aussi les Catalans qui sont attachés à cette rue, certes mal-aimée ces dernières années. C'est tout le monde qui est touché.

Est-ce que les Catalans et Espagnols pouvaient se sentir épargnés jusqu'à présent des attentats ?

Je ne crois pas. Il y a plusieurs choses. Il y a le souvenir des attentats de Madrid en 2004. Il ne faut pas oublier que ces attentats ont fait suite à une très importante vague de contestation contre l'engagement de l'Espagne dans la deuxième guerre d'Irak. Mais en effet ces dernières années l'Espagne n'était plus engagée directement dans la guerre contre le djihad. Peut-être qu'il y avait un sentiment d'éloignement vis-à-vis de ces événement. Mais depuis en Catalogne il y a eu beaucoup d'arrestations de djihadistes, y compris ces derniers mois. Il planait d'une certaine manière la menace directe de nouveau événements.