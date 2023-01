Atteint de la maladie de Crohn, ce Lorrain souhaite participer au prestigieux Ultra Trail du Mont Blanc

Ghislain Blaise souhaite montrer qu'il est possible de faire du sport malgré la maladie.

C'est un exploit sportif qui n'est pas une première dans la vie de Ghislain Blaise. En 2021 déjà, il terminait le marathon d'Amsterdam , malgré sa maladie de Crohn, une inflammation de son système digestif qui agit sur lui comme une gastro permanente. Et cette année, le jeune-homme originaire de Dombasle-sur-Meurthe, est passé du bitume aux sentiers de haute-montagne, puisqu'il compte terminer en septembre l'UTMB, l'ultra trail du Mont Blanc, compétition reine de la discipline.

ⓘ Publicité

Objectif : terminer

Au total, il devra s'affranchir de 171 kilomètres ainsi que de 10 000 mètres de dénivelé positif. Un immense défi donc mais qui n'est pas pour lui déplaire. "J'adore la discipline, on se dépasse, on découvre la nature et il y a une vraie entraide entre les gens", commente-t-il.

Mais il ne rejoindra pas la vallée du Mont Blanc pour faire du tourisme au contraire. S'il souhaite avant tout terminer cette épreuve, l'essentiel sera surtout dans le message envoyé. "Depuis mon opération en 2017, j'ai un autre physique, mais je vais bien." Et il aimerait tracer ce chemin à d'autres malades. Comme à cet enfant vietnamien pour qui il est en train de récolter en lign e 2 000 euros afin de financer une opération du cœur. Cette course sera en somme l'apothéose de cette cagnotte. "J'aimerais que cet enfant puisse s'épanouir avec sa famille, être en bonne santé. J'ai développé une sensibilité avec les gens malades", explique-il. Quitte à pourquoi pas obtenir des nouvelles de cette opération. Ghislain espère pouvoir le rencontrer un jour, pour lui transmettre ses bonnes ondes.