Atteint de la maladie de Crohn, il se lance dans son premier marathon

Il va disputer le premier marathon de sa vie. Ghislain Blaise, 29 ans, un habitant de Rosières-aux-Salines, participe dimanche 17 octobre au marathon d'Amsterdam. Il part ce samedi pour les Pays-Bas. Un défi d'autant plus important pour lui qu'il souffre de la maladie de Crohn depuis 10 ans, une inflammation chronique du tube digestif qui affecte près d'une personne sur 1 000 en France.

Ghislain Blaise a ressenti les premiers symptômes il y a 10 ans après un "gros stress". "C'est compliqué de vivre correctement quand on a cette maladie", confie-t-il, "on doit souvent aller aux toilettes, on a des ballonnements, des saignements. On est souvent fatigué et en général, les solutions sont des traitements à vie pour essayer de se soulager sans guérir la maladie."

Le jeune homme s'est fait opérer en 2017 et porte désormais à vie une poche qui lui évite d'aller très fréquemment aux toilettes. Il fait du vélo, "un peu de football", a repris la course à pied il y a deux ans, a couru les semi-marathons de Nancy cette année et l'an passé.

Ghislain Blaise, lors du semi-marathon de Nancy en 2020 © Radio France - DR

Son credo ? Sport et maladie ne sont pas incompatibles, bien au contraire. "C'est ce qui fait du bien, même si on a des difficultés physiques. Mentalement, on se sent apaisé et le ventre nous remercie ! Il faut aller de l'avant, ne pas se laisser abattre même quand c'est dur. Aller à son rythme dans le sport. Quand le corps est fatigué, on le laisse se reposer."

Ghislain Blaise a parcouru un semi-marathon en 1h36. Ce premier marathon à Amsterdam, il espère l'avaler en 3h30.