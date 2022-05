Atteinte d'une maladie rare, Clémence, marseillaise, raconte : "Je ne plus m'occuper de mon enfant"

Répondre à une interview de cinq minutes lui demande un effort. Mais elle tient à le faire, à témoigner pour expliquer, mettre des mots sur une maladie rare, peu connue, oubliée. Clémence Renault a 37 ans, elle vit à Marseille et sa vie est totalement bouleversée depuis plusieurs années. Il y a sept ans les médecins mettent enfin un nom sur ces maux. Clémence souffre d'une fatigue extrême, elle est atteinte de la maladie l'encéphalomyélite myalgique, anciennement appelée syndrome de fatigue chronique (SFC). Cette maladie l'empêche d'avoir une vie normale, d'être indépendante et de s'occuper de son petit garçon de 6 ans. L'encéphalomyélite myalgique l'a, en plus, clouée dans un fauteuil roulant. Les petits gestes du quotidien sont une montagne à gravir.

Sur France Bleu Provence elle raconte : "J'ai besoin d'aide toute la journée. Soit il faut m'aider pour les gestes de la vie courante, soit il faut les faire à ma place comme préparer le repas. Je ne peux plus faire de tâches ménagères, je ne peux plus conduire, je ne peux plus m'occuper de mon enfant".

Le moindre effort, le moindre déplacement est fatiguant pour Clémence. Une fatigue physique, mais aussi cognitive. Se concentrer, discuter, est un effort pour la jeune femme : "C'est ce qu'on appelle un brouillard cérébral. On ne peut plus se concentrer ni avoir une attention et tout se brouille".

"Lire et écrire, c'est impossible certains jours, c'est trop fatiguant." - Clémence

Elle ne cache pas qu'elle doit parfois choisir : se nourrir ou se doucher, lire ou discuter quelques minutes. Depuis quelques mois Clémence souffre en plus d'un Covid long.

Une maladie difficile à diagnostiquer

L' encéphalomyélite myalgique est difficile à diagnostiquer, car il n'existe à l'heure actuelle aucun test de diagnostic fiable. Bon nombre des symptômes sont communs à ceux d'autres affections, notamment les troubles neurologiques, les maladies auto-immunes et les troubles endocriniens. À l'heure actuelle, le diagnostic se fait par l'élimination des autres causes possibles à l'origine des symptômes du patient. On estime environ que 300.000 personnes souffrent de cette maladie en France.

Faire connaître la maladie pour faire avancer la cherche

Comme beaucoup de maladies rares, orphelines, il y a peu de remèdes, pas de traitement à ce jour pour stopper son évolution. Clémence prend quelques médicaments pour soulager certaines douleurs de temps en temps. Alors pour faire avancer la cherche Clémence se bat avec son association "Million missing", pour médiatiser sa maladie et ses conséquences sur le quotidien.

Ce dimanche 15 mai un rassemblement est organisé à l'escale Borély à Marseille à 16 heures avec des actions pour sensibiliser le grand public.