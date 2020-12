Atteintes à la laïcité à l'école : la Côte-d'Or plutôt épargnée selon le rectorat

La laïcité au cœur de l'actu en ce mercredi 9 décembre : la loi sur renforçant les principes de la république est présentée en conseil des ministres, et c'est aussi la journée de la laïcité à l'école. On en parle avec le référent sur la question au rectorat de Dijon.

Il y a tout juste 115 ans était promulguée la loi de 1905 dite de séparation de l'Eglise et de l'Etat, texte fondateur de la laïcité à la française. Toute la semaine, des animations autour de la laïcité sont organisées dans les établissements scolaires de Côte-d'Or, des débats dans les classes, des expositions, des rencontres avec certains journalistes, des caricaturistes.

La Côte-d'Or, terre de laïcité ?

Des actions indispensables, même si notre département reste plutôt protégé face aux atteintes à la laïcité, à en croire Frédéric Batlle, le référent des valeurs de la République pour le rectorat de Dijon. "On constate en France environ 800 atteintes par an au principe de laïcité, par bonheur le département de la Côte-d'Or est relativement épargné par ce phénomène. Les principales atteintes concernent la contestation d'enseignement, et le port de signes ou de tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse."

Un phénomène certes modéré, mais dénoncé, de plus en plus, par le corps enseignant en Côte-d'Or, en particulier sur l'enseignement des sciences, qui fait l'objet de remises en question de la part de certains élèves. "On a des cas qui proviennent effectivement à la fois des élèves et de leurs familles. c'est ce qu'on appelle la contestation d'enseignement. Cela concerne essentiellement les cours de sciences, les cours d'histoire-géographie, ou la pratique sportive", précise Frédéric Batlle.

Des profs bientôt mieux formés ?

Impuissants, les profs refusent pour certains d'évoquer la laïcité en classe, de peur de déclencher des discussions violentes. "C'est exactement ce que l'on veut combattre", assure le référent académique, évoquant la formation des enseignants. "Il y a une formation initiale, qui traite évidemment de cette question, et ensuite un programme de formation continue tout au long de la carrière des enseignants. Cette année, nous avons aussi décidé de mettre l'accent sur ce sujet, à travers un plan ambitieux qui va commencer par un séminaire académique le 14 janvier au lycée Carnot de Dijon, en présence deux membres du conseil des Sages de la laïcité. L'objectif ensuite, est que dans chaque établissement et école une formation se mette en place. On se doit d'être au côté des enseignants pour leur permettre d'aborder toutes les questions qui sont au programme de l'éducation nationale."

En attendant, le conseil à chaque enseignant en cas de problème est de faire remonter tous les éléments à la hiérarchie. "Il doit absolument rendre compte à son directeur d'école ou chef d’établissement. C'est la raison même d'exister de cette équipe 'valeurs de la république' au sein du rectorat de Dijon, puisque l'objectif qu'aucune atteinte à la laïcité ne reste sans réponse. C'est la mission qui m'est assignée par la rectrice."

Une loi sur les séparatismes... rebaptisée

Ce mercredi coïncide aussi avec la présentation en conseil des ministres de la loi sur les séparatismes, rebaptisée "loi renforçant le respect des principes de la république". Elle vise notamment à mieux encadrer l'instruction à domicile. Certains enfants sont effet scolarisés à la maison pour des raisons religieuses, même si là encore d'après Frédéric Batlle, la Côte-d'Or reste peu concernée. "On a environ 250 à 300 élèves qui sont scolarisés à la maison dans le département de la Côte-d'Or, ce la maternelle jusqu'à la terminale. Les contrôles sont effectués régulièrement, toutes le familles sont visitées au moins une fois par an et on contrôle que l'instruction est réellement donnée à ces enfants."