L'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales a publié une enquête sur les atteintes sexuelles dans les transports ce mercredi. Au moins 267 000 personnes en ont été victimes entre 2014 et 2015, 60% d'entre elles vivent en Ile-de-France.

Des exhibitions, des attouchements, des frottements voire des viols, voilà ce qu'ont subi au moins 267 000 personnes entre 2014 et 2015 dans les transports en commun, selon une étude de l'Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales. Dans 85% des cas, ces victimes sont des femmes et pour 60% d'entre elles, ces agressions se sont produites dans les transports en commun franciliens. Un chiffre qui pourrait s'expliquer car l'usage des transports en commun est plus courant en région parisienne.

Ce sont particulièrement les jeunes femmes qui sont visées en Ile-de-France, la plupart des victimes a moins de 30 ans. L'étude révèle que 7,6% des Franciliennes âgées de 18 à 21 ans ont déjà été victimes de violence sexuelle dans les transports. Un taux qui descend à 1% pour les Franciliennes de plus de 45 ans.

L'étude rappelle qu'une enquête de l'Institut d'aménagement et d'urbanisme d'Ile-de-France a récemment révélé que 39% des agressions sexuelles à l'encontre des femmes ont lieu dans les transports en commun.

Pour lutter contre ces actes, une cellule composée de neuf enquêteurs a été mise en place. En 2016, elle a recueilli 350 plaintes. 80% des hommes arrêtés ont été présentés à un juge.

La RATP doit lancer une nouvelle campagne de sensibilisation en mars prochain. Les victimes de ces violences peuvent joindre par téléphone ce numéro : 3117 ou le 31177 par SMS, afin de signaler leur agresseur.