"On attend les gros dossiers pour se mobiliser" Jean-Yves Blot, FO en Sarthe

Manifestation nationale ce mardi à l'appel de la CGT contre le réforme du code du travail. FO n'appelle pas à la grève mais soutient les actions, et se prépare pour d'autres mouvements dans les semaines à venir.

Jean-Yves Blot, secrétaire général de Force Ouvrière en Sarthe est notre invité ce lundi. Même si le syndicat n'appelle pas à la grève, il soutient les actions et se prépare pour d'autres mouvements dans les semaines à venir.

Un mouvement un peu flou pour FO

La manifestation nationale à l'appel de la CGT a lieu ce mardi. FO n'appelle pas à manifester mais Sarthe, le syndicat soutien ceux qui vont se mobiliser. "Ce n'est pas flou du tout" déclare Jean-Yves Blot, secrétaire général de Force Ouvrière en Sarthe, "quand on appelle à soutenir c'est tout simplement parce que nous avons un certain nombre d'adhérents qui se sont mobilisés très fortement pendant la première loi travail de 2016, qui souhaitent continuer cette mobilisation et l'union départementale ne pouvait pas les laisser tout seul.

Garder des forces pour la suite

" On sait très bien que nous aurons des gros dossiers à défendre dans les semaines à venir" poursuit Jean-Yves Blot, secrétaire général de Force Ouvrière en Sarthe. "Il y aura le dossier retraite, la formation professionnelle, les fonctionnaires. On sait très bien qu'il y aura de très très gros dossiers. Pour nous, l'important c'est d'informer l'ensemble de nos militants dans les entreprises et après on voit si on agit. On voit bien aujourd'hui la libéralisation complète du monde du travail. Le Médef se réjouit de ces réformes. Ça ne peut pas être très bon pour les salariés automatiquement".

Jean-Yves Blot a également annoncé la visite de Jean-Claude Mailly en Sarthe le 22 septembre prochain pour une réunion au Mans.