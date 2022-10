Attendue depuis 40 ans, la déviation du Taillan-Médoc entrera en service le 26 novembre 2022

Après 40 ans d'attente et une décennie de travaux bientôt achevés, la déviation de Saint-Aubin-Le Taillan-Médoc entrera en service le 26 novembre 2022. Reliant la D1 à Arsac à la RD1215 au rond point du lycée Sud Médoc, la portion de route de 8km doit permettre de décongestionner le centre-ville du Taillan et de désenclaver le nord Médoc.

"Un trafic infernal"

"Les nuisances sonores sont horribles et puis il y a la pollution", raconte Caroline, une habitante du Taillan-Médoc qui voit défiler chaque jour près de 2.000 poids lourds. "Tous ceux qui habitent le long de la rue centrale, c'est noir chez eux à cause de la pollution." La déviation va également permettre d'améliorer la sécurité des riverains sur un axe "très accidentogène" (12 décès et plus de 70 accidents corporels en 25 ans) qui est la porte d'entrée sur Bordeaux-Métropole depuis le Médoc.

Maître d'ouvrage du chantier de 46,9 millions d'euros, le Conseil départemental de la Gironde promet 25% de gain sur les temps de parcours entre Castelnau-de-Médoc et le giratoire du Médoc.

"Moi j'habite le nord Médoc et je peux vous dire que les Médocains vont être ravis que cette déviation voit enfin le jour parce que le bouchon du Taillan tous les matins, c'était vraiment un enfer, notamment pour les entreprises", ajoute Stéphane Le Bot, conseiller départemental du canton nord Médoc

"Un engagement environnemental exemplaire"

Dans les cartons depuis 1982, le projet de déviation du Taillan-Médoc est un serpent de mer qui a longtemps été combattu par les écologistes. Selon ses détracteurs, le contournement menaçait une zone naturelle abritant plus de 100 espèces dont certaines protégées tels que le papillon l'Azuré de la Sanguisorbe, d'où le premier avis négatif rendu par le Conseil national de protection de la nature (CNPN).

"164 hectares sanctuarisés, protégés en compensation des 7 ha imperméabilisés"

Le papillon l'Azuré de la Sanguisorbe se nourrit des fleurs du même nom. © Radio France - Jules Brélaz

"Nous avons des espèces protégées comme l'Azuré des mouillères, l'Azuré de la Sanguisorbe, le Fadet des laîches, la loutre d'Europe, un cortège de chauves-souris et les oiseaux comme la Fauvette pitchou et l'Engoulevent d'Europe", détaille Nicolas Joubert, chargé de mission environnement au Conseil départemental de la Gironde.

En septembre 2019, après que le projet a été amendé avec une compensation de 5 millions d'euros pour les espèces menacées, le CNPN rend finalement un avis favorable et les travaux peuvent reprendre. Onze ouvrages d'art, dont un écopont pour l'Azuré, ont été spécialement bâtis pour la continuité écologique, c'est-à-dire pour permettre à la faune de traverser l'axe sans risque de collision.

L'engagement environnemental est "exemplaire", insiste Pascale Got, vice-présidente du Conseil départemental de la Gironde chargée de la Protection de l'environnement. "Il y aura un avant et un après, les abords de la déviation vont être classés en zone naturelle sensible, nous voyons les espèces revenir".

D'après Benoît Brunet, le directeur adjoint chargé des infrastructures au département, "il y a même plus de papillons depuis le début des travaux".

Le long de la déviation, "une clôture adaptée" et des plantes déplacées. © Radio France - Jules Brelaz