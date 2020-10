Attentat à Nice : l'archevêque de Rouen se recueille à Saint-Etienne-du-Rouvray

L'attentat à la basilique de Nice ce jeudi ravive des souvenirs douloureux à Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) quatre ans après l'assassinat du père Jacques Hamel dans son église en 2016.

"Cela fait revivre notre propre douleur" confie Roseline Hamel, la sœur du père Hamel qui s'es rendue ce jeudi en compagnie de Monseigneur Lebrun en l'église Saint-Etienne de Sainte-Etienne-du-Rouvray pour un moment de recueillement.

Le sœur du prêtre assassiné et l'archevêque de Rouen devaient en fait se voir ce jeudi pour déjeuner ensemble. Ils ont gardé contact et des liens depuis l'assassinat du père Hamel. Quand ils ont appris l'attentat de Nice, ils ont décidé d'aller prier ensemble.

"Il y a visiblement une incompréhension qui est devenu une intolérance" analyse Monseigneur Lebrun qui fait référence aussi à l'assassinat il y a moins de deux semaines du professeur Samuel Paty.

Monseigneur Lebrun et Roseline Hamel se recueillent en l'église Saint-Etienne de Saint-Etienne-du-Rouvray (Seine-Maritime) © Radio France - Bénédicte Robin

Un dieu qui demanderait de tuer, cela n'existe pas

"Un dieu qui demanderait de tuer, cela n'existe pas, c'est une idole", insiste l'archevêque et "cela engendre l'intolérance, le fanatisme de croire à un dieu qui peut tuer".

Roseline Hamel pense aux musulmans qu'elle appelle "nos frères musulmans" et qui vont souffrir des conséquences de tels actes et les amalgames qui pourraient en découler. "J'ai de la peine pour eux et je le déplore" dit-elle.

L'archevêque lui invite à "cultiver les graines de paix" plutôt que la vengeance et le ressentiment.