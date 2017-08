Attentat de Barcelone : dans les hôtels nîmois, "terrible nouvelle" pour les coureurs de la Vuelta

Alors que la Vuelta, le tour d'Espagne cycliste, s'apprête à partir de Nîmes, les coureurs ont évidemment été frappés par la nouvelle de l'attentat à Barcelone. La course ne sera pas perturbée mais pour certains le cœur n'y sera pas.

Juven Fernandez est un coureur espagnol de l'équipe Movistar. La nouvelle de l'attentat de Barcelone il l'a prise de plein fouet, comme il le confie dans les couloirs de son hôtel, à Nîmes : "Nous sommes très tristes de cet attentat. Il faut soutenir les familles et les amis qui ont vécu cette tragédie. C'est terrible, terrible."

Difficile de se concentrer sur la course

Juven Fernandez a d'ailleurs immédiatement pris des nouvelles de sa belle-sœur à Barcelone quand il a appris qu'une attaque avait eu lieu dans la ville. "Elle va bien", soupire le coureur, qui se jure d'essayer de se concentrer sur la course à venir. "Mais ça va être compliqué", dit-il, "c'est comme ça".

Ce n'est pas la première fois qu'il y a des risques sur une course cycliste

Dans les équipes françaises, même sentiment, notamment chez AG2R, la formation de Romain Bardet. Un de ses coéquipiers, le jeune Clément Chevrier, 25 ans à peine, réagit : "On va courir le tour d'Espagne, et ça se passe en Espagne, c'est délicat. Ce n'est pas la première fois qu'il y a un risque dans les courses de vélos, en plus on Espagne ils ont déjà connu ça à Madrid par le passé. On se dit que ça peut arriver n'importe où".

Le jeune coureur se dit "touché", car il connait bien Barcelone : _"on y est déjà allé plusieurs fois, que ce soit pour des courses ou pour des vacances. Les Ramblas (le lieu de l'attentat), on y passe souvent". Néanmoins, il refuse de se laisser abattre : **"baisser les bras, c'est donner raison"**, avant de conclure sur l'ambiance. le départ de Nîmes devait être une fête, "c'est clair que ça sera morose", explique le coureur, "mais je pense que ça fait partie de l’hommage"_.