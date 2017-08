Attentat de Barcelone: rassemblement de soutien à Bayonne

Les élus se sont rassemblés devant la mairie au lendemain de l'attentat

Après les deux attentats qui ont causé 14 morts (bilan encore provisoire) en Catalogne, le maire de Bayonne a organisé un rassemblement devant la mairie. Les élus ont souligné la nécessité de montrer sa solidarité avec un peuple proche. La sirène a retenti trois fois au début du rassemblement. Pour la première adjointe Sylvie Durruty, "la ville de Bayonne tenait à montrer sa solidarité et son émotion au peuple espagnol". L'élue de l'opposition Colette Capdevielle rappelle pour sa part que : "on est tous évidemment solidaires et c'est important de ne pas banaliser"

On a noté de gros bouchons à la frontière de Biriatou vendredi matin, à cause des mesures de contrôle renforcées mises en place rapidement par le ministère de l'Intérieur.