Attentat de Berlin : la sécurité du marché de Noël renforcée au Mans

Après l'attentat de Berlin lundi soir, les mesures de sécurité autour du marché de Noël du Mans ont été renforcées grâce à l'ajout de plots en béton supplémentaires pour prévenir l'intrusion d'une voiture ou d'un camion fou. Jusqu'à 80 policiers sont mobilisés pour assurer la sécurité.

Des policiers spécialisés dans la lutte contre les terroristes, des patrouilles fixes et mobiles, des plots en béton, la vidéosurveillance... Après l'attentat de Berlin lundi soir, la sécurité du marché de Noël du Mans a encore augmenté, comme dans de nombreuses villes en France. "Nous sommes de toute façon en état Vigipirate renforcé" précise Christophe Counil, adjoint à la sécurité. Mais une réunion avec la police et la Préfecture a permis de renforcer les protections permettant d'empêcher l'intrusion d'une voiture ou d'un camion fou. D'autres plots en béton vont rejoindre ceux déjà installés. Et au Mans, comme en Sarthe, la période des fêtes va se dérouler sous haute surveillance.

EN PRATIQUE | Ne pas hésiter à signaler un sac ou un colis abandonné. En cas de présence inhabituelle autour de chez vous, appelez le 17. Si vous partez en vacances, n'hésitez pas à le signaler à votre commissariat ou gendarmerie : c'est l'opération Tranquillité Vacances. Un formulaire est disponible en ligne.

Au Mans, plots en béton, vidéosurveillance et policiers armés

Colette et Michel sont venus de Champagné déguster un verre de vin chaud et se promener au marché de Noël du Mans. "L'an dernier, [juste après les attentats de Paris] c'était plus contrôlé", constate Colette. "Mais je viens de voir passer trois policiers, précise Michel. Et puis il peut y avoir d'autres attaques, mais sinon, on ne bougerait plus de la maison" explique le retraité.

Il faut être prudent, regarder autour de nous. Mais là, on a vu des plots [en béton tout autour du marché], des mesures sont mises en place, on se sent en sécurité - Franck, en visite avec ses deux filles

Franck a bien sûr pensé aux victimes de l'attentat de Berlin mais préfère continuer à vivre, même s'il est vigilant : "Il y a des mesures de sécurité mises en place, on se sent en sécurité" continue le père de famille. Et pour sa fille Héloïse, les terroristes "veulent nous faire souffrir pendant cette période là mais il faut leur montrer qu'on est plus fort que ça".

En Sarthe, les gendarmes aux aguets

Mais la ville du Mans n'est pas la seule à bénéficier de mesures de sécurité renforcée. Comme à chaque fois pendant les fêtes, les gendarmes sont mobilisés pour dissuader les tentatives de braquage dans les commerces et centres commerciaux. Une centaine de gendarmes patrouille ainsi sur les routes du département et de nombreux réservistes ont été mobilisés pour des patrouilles à pied, dans le centre des communes. "Nous assurons également un contrôle des flux, précise le lieutenant-colonel Cabioch, sur les axes routiers autour des centres commerciaux afin de pouvoir intervenir très rapidement en cas de problème".