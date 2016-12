Attentat de Berlin : sécurité renforcée sur le marché de Noël de Périgueux

Après l'attaque perpétrée lundi soir sur un marché de la capitale allemande faisait douze morts, le ministère de l'Intérieur appelle à la plus grande vigilance dans les marchés de Noël. A Périgueux, la mairie a décidé de renforcer la sécurité en installant sept nouvelles buses et dix blocs de béton.

Les agents de la mairie ont œuvré tout l'après-midi ce mardi. En plus des huit buses déjà sur place depuis l'ouverture du marché de Noël, ils ont installé sept nouvelles buses et dix blocs de béton, pesant plus d'une tonne chacun, devant le Monoprix, au niveau de l'ancien rond-point et en haut du square Daumesnil.

Dispositif matériel renforcé

Selon la mairie, le dispositif de sécurité était déjà conséquent. "On essaie tout simplement à chaque fois d'adapter le dispositif à l'intensité du risque, explique Laurent Mossion, premier adjoint au maire de Périgueux, en charge de la sécurité. Et le risque s'est effectivement renforcé après l'attentat en Allemagne".

C'est très important, les Périgourdins ont ce besoin de savoir qu'on est là et qu'on sécurise le marché" - Laurent Mossion, premier adjoint en charge de la sécurité

Laurent Mossion rappelle également la présence de patrouilles permanentes, "que ce soit la police municipale ou la police nationale, tout au long du marché de Noël".

Installation des buses en cours à l'entrée du marché de Noël #Périgueux pic.twitter.com/Bu4q01Mceu — France Bleu Périgord (@Bleu_Perigord) December 20, 2016

Ce renforcement de la sécurité rassure en tout cas Nadia. "On va dire que ça nous console un peu, soupire cette commerçante du marché de Noël. Ça fait peur tout de ce qui se passe, c'est pesant."

On est sur le qui-vive, c'est vrai que ça peut arriver aussi chez nous" - Nadia, commerçante sur le marché de Noël

Christian lui n'est pas inquiet. Le marché de Noël est déjà bien protégé, rien que par la disposition des lieux. "Il y a des arbres, beaucoup d'obstacles qui font qu'on est relativement tranquilles ici, souligne ce commerçant.

Il y a effectivement lieu d'avoir des mesures de sécurité un peu renforcées sans pour autant tomber dans la paranoïa excessive"- Christian

Pour Vanessa, toutes ces mesures ne servent pas à grand chose : "si un fou a décidé de faire quelque chose, il le fera, même si on met dix plots en plus".

Sécurité renforcée également à Bergerac

Il n'y a pas qu'à Périgueux que les mesures de sécurité sont renforcées. A Bergerac, des plots de béton vont également être installés. A Sarlat, pour l'instant, rien n'est prévu. Le marché se situe sur une place surélevée, entourée de murs. Les gendarmes font des rondes toute la journée.

De son côté, la préfecture de la Dordogne rappelle que le niveau de menace terroriste est toujours élevé. L'ensemble des forces de l'ordre et des acteurs de la sécurité civile disent être mobilisés pour la protection des habitants et des touristes présents sur le territoire.