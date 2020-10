Attentat de Conflans : des enseignants savoyards mobilisés pour défendre la liberté d'expression

"Pour la liberté d'expression, contre l'obscurantisme". Les enseignants des pays de Savoie se sont une nouvelle fois mobilisés pour défendre la liberté d'expression et pour rendre hommage à Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie dans un collège de Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, décapité vendredi pour avoir montré à ses élèves une caricature de Mahomet.

Une centaine de manifestants à Saint-Jean-de-Maurienne et 150 à Albertville

"C'était vraiment important pour moi d'être là", confie Anne-Sophie, enseignante en arts plastiques au collège et au lycée Jean-Moulin d'Albertville devant lequel avait lieu un des rassemblements de ce lundi matin. "On ne peut pas laisser passer ça, la laïcité il faut la défendre."

Si, à titre personnel, elle pense qu'il faudrait montrer et diffuser très largement les caricatures de Charlie, elle ne sait pas encore si elle le fera devant ses classes au moment de la rentrée. "Ce ne sont que des dessins ! Mais je vais quand même en discuter avec mes collègues, je ne suis pas dans la provocation non plus donc ce n'est pas si simple. Après, on peut aussi aborder la question en parlant d'autres caricatures, peut-être de manière plus général."

Sandrine et Dany, toutes les deux enseignantes, sont venues avec des caricatures à la main et des badges "Je suis enseignante". © Radio France - Tommy Cattaneo.

Les professeurs veulent maintenant un message fort de la part de leur ministère, qu'on les soutienne et qu'on "sacralise l'école". À Saint-Jean-de-Maurienne, environ une centaine de personnes se sont rassemblées devant la sous-préfecture, avant un nouveau rassemblement prévu à Chambéry ce mercredi, devant le palais de justice.