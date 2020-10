Attentat de Conflans : un millier de personnes rassemblées à Chambéry pour rendre hommage à Samuel Paty

Les hommages et les rassemblements se multiplient depuis la mort de Samuel Paty. Cet enseignant d'histoire-géo d'un collège des Yvelines, décapité vendredi par un terroriste parce qu'il avait montré à ses élèves une caricature de Mahomet. Avant l'hommage national rendu ce mercredi soir à 19 heures dans la cour de la Sorbonne à Paris, plusieurs rassemblements ont eu lieu en Pays de Savoie.

Continuer le travail de Samuel Paty

À Chambéry, environ 1000 personnes se sont rassemblées devant le palais de justice pour rendre hommage au professeur, soit le double du précédent rassemblement d'hommage samedi. "C'est vraiment triste qu'il faille un assassinat pour qu'on se rende compte qu'il faut nous aider", confie Geneviève, enseignante dans un collège à la Ravoire. Elle tient une pancarte, bricolée avec une grande règle en bois et un morceau de carton, avec dessus une photo de Samuel Paty et ce message : "Nous continuerons le cours que tu n'as pas pu finir ... Salut collègue !"

Geneviève, enseignante à La Ravoire, venue avec sa pancarte. © Radio France - Tommy Cattaneo.

Après l'émotion, les actes

Lors de ce rassemblement, organisé à l’initiative de tous les syndicats, les professeurs et leurs représentants ont aussi voulu faire passer un message au gouvernement et à leur ministère. "Nous voulons des actes", martèle Sarah Hamoudi-Wilkowsky, co-secrétaire du SNUipp-FSU en Savoie. "Il faut s'interroger sur les missions de l'école, et sur les moyens qu'on lui donne pour assurer ses missions. Il faut donc des moyens humains et des moyens financiers, mais aussi rétablir un climat de confiance entre la hiérarchie et les enseignants", explique l'enseignante.

"Il y a des programmes et les parents d'élèves n'ont pas leur mot à dire sur le contenu

"À un moment donné, il faut rappeler qu'il y a des programmes d'enseignement, que les parents d'élèves n'ont pas leur mot à dire sur le contenu, que les enseignants sont des professionnels et qu'ils savent exercer leur liberté pédagogique dans le respect de la République et de la laïcité." D'autres rassemblements du même type ont aussi eu lieu à Aix-les-Bains et Saint-Michel-de-Maurienne, avant de nouveaux hommages prévus ce mercredi soir à Albertville, Annemasse et Annecy.