Attentat de Conflans : journée d'hommages partout en France en mémoire de Samuel Paty

Un hommage national est prévu ce mercredi à 19h30 à la Sorbonne, à Paris, en mémoire de Samuel Paty, cet enseignant décapité vendredi dernier à Conflans-Sainte-Honorine. Des rassemblements et minutes de silence sont également organisés dans de nombreuses villes françaises.

Un hommage national est rendu ce mercredi en fin d'après-midi dans la Cour de la Sorbonne, à Samuel Paty, cet enseignant de Conflans-Sainte-Honorine décapité par un jeune de 18 ans vendredi dernier. Des rassemblements et des minutes de silence sont également prévus dans de nombreuses villes de France en sa mémoire.

Au total, 16 personnes sont en garde à vue ce mardi, dont cinq collégiens, pour comprendre comment l'assaillant, d'origine russe tchétchène, a pu retrouver et identifier le professeur d'histoire-géographie du collège des Yvelines.

Hommage national à La Sorbonne

Un hommage national sera rendu par Emmanuel Macron à 19h30 dans la cour d’honneur de l’université de la Sorbonne, "lieu symbolique de l'esprit des Lumières et de l'enseignement", en présence du Premier ministre, des membres du gouvernement, et de la famille de Samuel Paty. Le chef de l'Etat prendra la parole vers 19h50 pour saluer la mémoire de l'enseignant.

La Sorbonne, lieu de l'hommage à Samuel Paty ce mercredi. © Radio France - Faustine Calmel

Samuel Paty recevra la légion d'honneur à titre posthume et il sera fait "commandeur des palmes académiques", a annoncé mardi Jean-Michel Blanquer. Une minute de silence et une "séquence éducative" auront lieu le 2 novembre dans tous les établissements "sans exception".

Ce mardi, les enseignants se sont déjà rassemblés devant la Sorbonne pour se recueillir. A l'Assemblée nationale, les députés ont eux observé une minute de silence. Le Premier ministre Jean Castex a notamment annoncé la création prochaine d'un "délit de mise en danger par la publication de données personnelles" sur internet afin de "reprendre le sujet" de la haine en ligne.

Des rassemblements partout en France

Pour rendre hommage à Samuel Paty, la région Occitanie va pour sa part projeter ce mercredi les caricatures de Charlie Hebdo sur les façades des hôtels de région à Toulouse et Montpellier. Un dessin signé Chaunu sera également affiché à partir de ce mercredi 16h sur les murs des hôtels de la Région Normandie, à Rouen et à Caen, en soutien "à la liberté d'expression et la liberté de la presse".

A Nantes, la maire et son conseil municipal se réuniront à 11h dans la cour d'honneur de l'Hôtel de ville. En Savoie, les syndicats enseignants appellent l'Education nationale, mais aussi parents et citoyens à se rassembler à Chambéry place du palais de Justice à 11h. A Belfort, un hommage sera rendu à 12h devant la mairie, avec une minute de silence.

Des rassemblements sont également organisés dans la Loire et la Haute-Loire, en Dordogne, ou encore dans les Landes.

La lettre de Brigitte Macron

Dans une lettre publiée par Le Parisien mardi, Brigitte Macron a rendu hommage à Samuel Paty. L'épouse du chef de l'Etat s'adresse directement à l'enseignant : "Etre prof, c'est transmettre et anticiper, préparer les cours avec une attention particulière parce que chaque leçon est importante (…) c'est repérer une lueur que l'on a pu allumer dans les yeux des élèves (…) c'est développer leur esprit critique pour les rendre libres. Tout cela, Samuel, vous le saviez, et mieux encore, vous l'incarniez.".

Aujourd'hui avec vous, nous sommes tous profs. - Brigitte Macron

Brigitte Macron ne pourra pas être présente ce mercredi à la Sorbonne. Cas contact au coronavirus, elle s'est mise à l'isolement lundi.