Attentat de Conflans : la ville de Loriol-sur-Drôme rend hommage à Samuel Paty

Jour d'hommage national ce mercredi en l'honneur de Samuel Paty. Ce professeur d'histoire-géographie a été assassiné par un terroriste devant son collège à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines. La cérémonie officielle aura lieu à 19 heures, dans la cour de la Sorbonne à Paris. Elle sera présidée par le président de la République Emmanuel Macron.

Plusieurs communes de Drôme-Ardèche s'associent également à cet hommage national. Des rassemblements sont organisés à Valence, Chabeuil, Saint-Marcel-lès-Valence ou encore la Voulte-sur-Rhône ...

Le maire de Loriol-sur-Drôme a organisé un rassemblement devant le collège Daniel Faucher à 11 heures. Une centaine de personnes ont répondu à l'appel de l'élu. Parmi elles, Guillaume Bard-Wolf, le principal de l'établissement. Selon lui, il était "fondamental" de se recueillir devant une école, un collège ou un lycée. "Parce que l'école enseigne les valeurs de la République, la tolérance, l'esprit critique, l'ouverture d'esprit, le droit de débattre c'est ce qui a été attaqué vendredi et c'est très important que la Nation en ait conscience et se réunisse devant les écoles".

Nous allons continuer notre travail c'est-à-dire sur les notions de liberté, liberté d'expression, du droit à la différence

Six jours après l'attentat, il ressent toujours de la tristesse, de la colère et de la consternation. "Triste pour la famille de cet enseignant, en colère et consterné parce que nous sommes attaqués dans notre mission première. Mais à la rentrée rien ne va changer mais il s'est passé quelque chose de grave. Il faut en parler avec les élèves. Sinon nous allons continuer notre travail c'est-à-dire sur les notions de liberté, liberté d'expression, du droit à la différence"

Le maire de Loriol Claude Aurias a prononcé quelques mots pour saluer la mémoire de Samuel Paty.

L'élu insiste sur une phrase "Nous sommes tous enseignant pour la liberté d'expression". Une minute de silence a été observée en hommage à cet enseignant. Un enseignant parmi d'autres il y a encore une semaine ... devenu symbole de la liberté d'expression.