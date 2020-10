Attentat de Conflans : Les caricatures de Charlie Hebdo projetées sur l'hôtel de région à Montpellier

Ce mercredi un hommage national sera rendu à Samuel Paty, cet enseignant d'histoire assassiné vendredi dernier à Coflans Saint Honorine en région parisienne pour avoir montré les caricatures de Mahomet publiées par Charlie Hebdo. Un hommage de la nation sera rendu par Emmanuel Macron à 19 heures dans la cour de la Sorbonne à Paris.

Dans l'Hérault aussi, les hommages vont se multiplier. Carole Delga la présidente de la région Occitanie a fait le choix de projeter les caricatures du prophète Mahomet de Charlie Hebdo sur les façades des deux Hôtels de Région à Montpellier et Toulouse de 17 heures à 21 heures.

« Aucune faiblesse, aucune compromission avec les ennemis de la République »

" Un acte fort qui rejoint la décision de Régions de France de publier, avec l'Education nationale, un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques de la presse régionale et nationale." explique Carole Delga. "Dans notre République, il ne peut y avoir d'arrangement avec la laïcité, la liberté d'expression et la liberté de conscience qui sont au cœur de notre modèle républicain. Il ne doit y avoir aucune faiblesse face aux ennemis de la démocratie, face à ceux qui dévoient la religion pour la transformer en arme de guerre, face à ceux qui frayent, par calculs ou renoncements, avec celles et ceux qui ont l'objectif politique de détruire la République."

Carole Delga annonce par ailleurs que la sécurité sera renforcée autour et dans les lycées.

D'autres hommages seront rendus ce mercredi

La Ville de Lunel appelle à un rassemblement citoyen à 11h45 dans l'enceinte du parc municipal Victor Hugo pour défendre la liberté d'expression.

A Gignac il est prévu à midi sur le parvis de l'école, chacun est invité à venir avec un message ou un signe de soutien à la famille

A Frontignan ce sera en fin de journée à 18h, place de l'Hôtel de Ville, en présence des élus, d'enseignants, d'élèves et de leurs parents.

A Sète, c'est à 17h sur la place de l'hôtel de ville pour un rassemblement citoyen à l'appel de la mairie.