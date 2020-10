Attentat de Conflans : les caricatures de Charlie Hebdo seront projetées à Toulouse

Mercredi 21 octobre, toute la France rendra hommage à Samuel Paty, cet enseignant retrouvé décapité à Conflans-Sainte-Honorine dans les Yvelines pour avoir montré à ses élèves des caricatures du prophète Mahomet. La région Occitanie a annoncé projeter les caricatures de Charlie Hebdo sur les façades des hôtels de région à Toulouse (entre 17h et 21h) et de Montpellier. Le Capitole sera par ailleurs illuminé aux couleurs de la France pendant toute la nuit de mercredi à jeudi.

Dans notre République, il ne peut y avoir d'arrangement avec la laïcité, la liberté d'expression et la liberté de conscience - dit Carole Delga, présidente de la région Occitanie

« C'est un acte fort qui rejoint la décision de Régions de France de publier, avec l'Education nationale, un ouvrage rassemblant les caricatures religieuses et politiques de la presse régionale et nationale. Au-delà de cette action symbolique, c'est ma volonté d'exprimer un message à nos concitoyens : dans notre République, il ne peut y avoir d'arrangement avec la laïcité, la liberté d'expression et la liberté de conscience qui sont au cœur de notre modèle républicain. Il ne doit y avoir aucune faiblesse face aux ennemis de la démocratie, face à ceux qui dévoient la religion pour la transformer en arme de guerre, face à ceux qui frayent, par calculs ou renoncements, avec celles et ceux qui ont l'objectif politique de détruire la République." dit Carole Delga, la présidente de région dans son communiqué.

Une minute de silence doit également être respectée sur la place du Capitole à 19h et une à Colomiers à 12h place Alex-Raymond.