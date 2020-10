Attentat de Conflans : les mosquées de Besançon condamnent "cet acte ignoble"

Lundi 19 octobre 2020, les responsables des mosquées de Besançon dans le Doubs réagissent suite à la mort de Samuel Paty, professeur tué dans les Yvelines, trois jours plus tôt. Ils dénoncent un acte "odieux" qui vient "remettre en question l'exercice du métier noble d'enseignant."

Trois jours après l'attentat contre un professeur de Conflans dans les Yvelines, ce lundi 19 octobre 2020, les mosquées de Besançon réagissent dans un communiqué. Les responsables et les fidèles "condamnent avec la plus grande fermeté et sans aucune réserve cet acte ignoble," qu'ils qualifient d'"inadmissible."

"Cet acte, qui a été perpétré avec une extrême barbarie"

"Cet acte, qui a été perpétré avec une extrême barbarie, est d’autant plus odieux qu’il vient remettre en question l’exercice du métier noble d’enseignant. C’est avec effroi, une grande tristesse et une grande consternation, que nous avons appris ce lâche assassinat," indiquent les signataires.

Ils expriment leur solidarité avec la famille de la victime, "avec tous ses proches endeuillés, et avec l’ensemble du corps enseignant. Nous sommes particulièrement tristes et scandalisés que des gens emplis de haine touchent à la fois un des symbole de notre république qu’est l’école et associent l’Islam à leur folie meurtrière. C’est inadmissible."

Les responsables des mosquées de Besançon (mosquées Sounna, Fontaine-Ecu, Al-Fath, Mimarsinan, Dar Al-Imane, Association turque française de Planoise) appellent "à la vigilance et à l’unité pour faire front contre l’extrémisme et toutes les tentatives de division de notre pays."